Ferroviários cancelam greve desta quarta-feira na CPTM

A paralisação prevista pela categoria dos ferroviários para esta quarta-feira (26) nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), em São Paulo, foi cancelada após assembleia realizada na noite desta terça-feira, segundo o jornal O Estado de S. Paulo.

A greve havia sido aprovada no último dia 20, em protesto contra a concessão das linhas para a iniciativa privada, cujo leilão está agendado para a próxima sexta-feira, dia 28.

O Sindicato Central do Brasil, que congrega os funcionários das linhas Coral, Safira e Jade, esteve em audiência nesta terça-feira com a diretoria da CPTM na Justiça do Trabalho e levou à assembleia da categoria a proposta de usar roupas pretas em protesto contra a concessão e conversar com os passageiros, sem contudo paralisar os serviços.

FORA DA GREVE

A linha da CPTM que atende à região, a 10-Turquesa, não tinha aderido à greve. Os trabalhadores dessa linha são de outro sindicato, o STEFSP (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo), que apesar de apoiar as reivindicações da categoria não havia acordado paralisar os trabalhos.

PRIVATIZAÇÃO

O governo de São Paulo realizará no dia 28 de março o leilão do Lote Alto Tietê, que contempla a concessão patrocinada das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade de trens.

A sessão pública ocorrerá na B3, em São Paulo, e prevê um investimento de R$ 14,3 bilhões ao longo de 25 anos da futura concessão.

A privatização, de acordo com o governo do Estado de São Paulo, trará melhorias operacionais, estruturais e tecnológicas para os passageiros, incluindo requalificação das três linhas e a ampliação da rede ferroviária.

Serão construídas oito novas estações e reformadas as 24, além da eliminação de todas as passagens em nível, que serão substituídas por passarelas, viadutos ou passagens subterrâneas, garantindo mais segurança para os passageiros e maior fluidez no trânsito urbano.

As linhas também passarão por investimentos na rede aérea, além da implantação de novos equipamentos e sistemas.