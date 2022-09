5 opções de carros para comprar com até R$ 90 mil

Da Redação

Mesmo em um cenário macroeconômico incerto, o desejo de investir na aquisição de um veículo é realidade de muitos brasileiros. Segundo pesquisa da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), 95% dos consumidores têm a intenção de comprar ou trocar de carro ainda em 2022. Para isso, existem opções no mercado para quem procura modelos bons por preços competitivos.

Antes de comprar um veículo, no entanto, é importante que o consumidor esteja atento às reais necessidades e busque fazer negociações que não o deixe endividado posteriormente. É o que alerta o economista Luca Cafici, CEO e fundador da InstaCarro, startup que conecta interessados em vender veículos com lojistas de todo Brasil.

“Investir na compra de um carro novo é um processo que deve ser feito com muito planejamento, além de buscar segurança e praticidade. Para isso, é válido a pessoa entender, antes, a finalidade da aquisição para, então, selecionar a melhor opção dentro de sua necessidade”, orienta o executivo.

Pensando em facilitar o processo de decisão dos consumidores, a InstaCarro separou uma lista dos melhores carros até R$ 90 mil que valem a pena. Confira abaixo.

Volkswagen Virtus Comfortline (2018)

A lista começa com um modelo já conhecido do público mais exigente. O Volkswagen Virtus é uma opção interessante para os que querem fugir dos utilitários esportivos.

O sedã compacto, que pode ser encontrado por cerca de R$ 80 mil, tem um entre-eixos de 2,651 m, que garante um espaço interno digno dos sedãs médios dos anos 2010, com direito a um porta-malas com 521 litros de capacidade. Por baixo do capô, o modelo leva o motor 1.0 turbo flex de 128 cv combinado a um câmbio automático de seis marchas.

Honda HR-V (2017)

O Honda HR-V 2017 está disponível no mercado por preços que partem dos R$ 90 mil. A versão EXL, dotada de motor 1.8, dá ao proprietário 139 cavalos de potência e 17,4 kgfm de torque. O veículo é equipado ainda com o câmbio CVT de 7 velocidades e pacotes de segurança e tecnologia tradicionais dos veículos da marca. É uma ótima opção para quem admira a marca, mas não tem orçamento para adquirir o modelo 0 km.

Citroën C4 Cactus Feel (2019)

O Citroën C4 Cactus é uma opção de SUV para os que fazem questão de um câmbio automático. A partir de R$ 82 mil, atende também aos que querem um seminovo que ainda tenha a mesma cara do carro 0km. A versão Feel ocupava uma posição intermediária na linha. Traz o conhecido motor 1.6 16V flex de até 118 cv, combinado a um câmbio automático de seis marchas.

Honda Fit DX (2021)

O Honda Fit é opção para o consumidor que busca um carro de ótimo espaço interno e dimensões externas compactas, além de um conjunto mecânico robusto – no entando, não quer passar dos R$ 90 mil. Na faixa de até R$ 80 mil, a Honda oferece a versão DX do Fit, que usa o motor 1.5 16V de até 116 cv de potência acoplado ao câmbio manual de cinco marchas.

Fiat Argo Trekking 1.3 (0km)

O SUV Fiat Pulse acabou de estrear. Mas, isso não apaga o brilho do Argo Trekking, a versão aventureira do hatch compacto que fez sua estreia em 2019 e ajudou a alavancar as vendas do modelo por preços a partir de R$ 80 mil.

A receita básica dos dois modelos sub R$ 90 mil é bem parecida. Além da suspensão elevada, o Argo Trekking traz o mesmo motor 1.3 GSE, porém com 2 cv adicionais (109 cv) por conta da diferença de calibração. O câmbio manual tem cinco marchas. Este propulsor 1.3 é de longe a melhor escolha para o compacto. Equilibra bom desempenho (principalmente no uso urbano) com baixo consumo de combustível.