TikTok Drag Sync: concurso de dublagem vai premiar melhor performance com viagem

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



15/06/2022 | 09:55



O TikTok anuncia uma competição que busca exaltar a arte drag na cena brasileira. Trata-se do TikTok Drag Sync, batalha de lip sync exclusiva para Drag Queens, que irá premiar a melhor performance com uma viagem para a RuPaul’s DragCon UK 2023, além de distribuir R$ 18 mil em prêmios entre as três finalistas (R$ 10 mil para a vencedora, R$ 5 mil para a segunda colocada e R$ 3 mil para o terceiro lugar).

Para participar do TikTok Drag Sync, as candidatas precisam postar na plataforma, até 22 de junho, uma performance de lip sync de até um minuto utilizando uma das 10 músicas disponibilizadas pelo concurso, com a hashtag #TikTokDragSync. É necessário estar montada e as inscrições devem ser feitas por meio deste link.

Os 16 melhores vídeos passarão para a segunda fase. As Drag Queens selecionadas deverão postar, entre 28 de junho e 7 de julho, uma nova performance, respeitando as mesmas regras da etapa inicial do concurso e usando uma nova lista de músicas. A comunidade do TikTok terá a chance de escolher, entre 11 e 15 de julho, os oito melhores vídeos por meio da página oficial da competição dentro do aplicativo.

A final, disputada em batalhas entre as oito finalistas, será gravada em 18 de julho sob o comando de Ikaro Kadoshi e Loïc Koutana. O júri será formado por artistas e personalidades importantes da comunidade LGBTQIAP+, como Grag Queen, Diego Martins, Silvetty Montilla, Bianca Della Fancy e Lia Clark. O evento ainda contará com um pocket show de Ludmilla. O TikTok Drag Sync será transmitido em uma live em 21 de julho.