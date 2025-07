Composição No lugar da fábrica, um palácio. O padroeiro dá as boas-vindas. A Matriz Nova estende a cidade. A grande avenida chega ao Meninos.

Na Semana São Caetano 2025, o fotógrafo-pesquisador Augusto Coelho usa do talento, da experiência e do amor para registrar a São Caetano que ganhou o apêndice “do Sul”.

A história oficial explica todos esses termos, do “Tijucuçu” que muitas vezes aparece grifado com dois “ss” ao “do Sul”, que no tempo da autonomia poderia ter sido “Paulista”, São Caetano Paulista e não o São Caetano “do Sul” escolhido.

As explicações históricas tornaram-se claras, mesmo que um grupo como o GAMA entenda que a data maior não é o 28 de julho – que marca a chegada dos primeiros imigrantes, em 1877, mas o 24 de outubro, data do plebiscito realizado em 1948 para o povo votar na chapa branca e elevar o distrito andreense a município autônomo.

Lembrando: GAMA é a sigla de Grupo de Amigos do Movimento Autonomista.

PERGUNTA O FOTÓGRAFO

Todas estas explicações afloram em momentos como este, do aniversário oficial. A composição fotográfica diz muito, sem necessidade de tantas palavras.

Mas como Augusto Coelho obtêm estes resultados? Apenas com seu equipamento fotográfico?

Bem que o fotógrafo são-caetanense poderia ser convidado para passar a sua técnica e a sua experiência à escola. Calmo e sereno, ele explica que uma imagem aparentemente estendida da cidade na verdade é um conjunto de imagens trabalhadas no laboratório – antigamente num laboratório químico, hoje à frente de um computador.

Enquanto o convite não chega ao querido Augusto Coelho, ele limita-se a enviar a sua composição acompanhada de uma legenda simplista: “Essa é a foto para o aniversário de São Caetano. O que você acha?”.

NOTA DA MEMÓRIA – Adoramos e repassamos a pergunta de Augusto Coelho ao ilustre leitor, especialmente o de São Caetano, a partir daquele que os jornais, no passado, chamavam de “chefe do Executivo” – e mais antigamente ainda, de “alcaide-mor”.

Crédito da composição – Augusto Coelho

DETALHAMENTO. A São Caetano no olhar de um fotógrafo da terra: a mesma técnica que Augusto Coelho empregou para fotografar países da Europa, em especial as cidades-irmãs são-caetanenses hoje esquecidas

Primeira Igreja Batista

Santo André, ano 85

Em julho, a mais antiga igreja batista do Grande ABC celebra 85 anos. Fundada em 27 de julho de 1940, a igreja já recebeu mais de cinco mil membros. Foi berço de várias congregações que posteriormente se tornaram igrejas autônomas por esse Brasil afora.

Um dos líderes mais emblemáticos foi o pastor Edison Queiroz de Oliveira (1948–2016), cuja paixão pelas missões transbordava em seus escritos, como a série "40 Dias de Jejum e Oração".

Hoje, a igreja tem à frente o pastor Marcos Grava Vasconcelos e é conhecida como Conexão Primeira Batista. Apoia 133 missionários em 13 estados e 33 países.

LINHA DO TEMPO

1937 - A Primeira Igreja Batista de Santo André começa a ser formada pelo casal Alexandrina Medeiros da Silva e José da Silva. Os encontros são em casa, na travessa Santo Amaro, Centro de Santo André.

1938 - A congregação é oficialmente formada na Rua Padre Anchieta, com apenas 17 membros.

27-7-1940 - Um culto realizado no salão da Igreja Batista do Brás marca a organização da Primeira Igreja Batista de Santo André, sob a liderança do pastor Ernesto Correia de Araújo, natural do Rio de Janeiro.

As reuniões, em Santo André, são realizadas em uma casa alugada.

1941 - A igreja se muda para um terreno na Rua Adolfo Bastos. A construção do templo foi feita em tempo recorde, graças à mobilização de voluntários e a arrecadação de materiais.

Nesse mesmo ano, foi criado o coral da igreja — hoje o coral mais antigo em atividade ininterrupta na região.

Janeiro de 1964 - Adquirido um terreno estratégico na Rua São Vicente, visando maior proximidade com a estação ferroviária.

1967 – Construção do segundo templo.

1979 – O segundo templo é demolido para dar lugar a um espaço maior e mais moderno.

Durante a construção do novo templo, as celebrações acontecem no vizinho Clube Cartolinha, na Igreja Metodista e na Igreja Batista do Curuçá.

Maio de 1983 – Inaugurado o novo templo, com capacidade para mil pessoas.

PASTORES

Ernesto Correa de Araújo (1940 a 1948), Juvêncio Liberino de Oliveira (1948 a 1979), Edison Queiroz de Oliveira (1979 a 1988), Ary da Costa Cabral (1988 a 1990), Bartimeu Vaz de Almeida Jr (1990 a 1995), Levi Correa de Araújo (1995 a 2003), Edison Queiroz de Oliveira (2005 a 2016) e Marcos Grava Vasconcelos (2017 até hoje).

(*) Com informações de Edson Tauhyl

Crédito das fotos 2, 3 e 4 – Álbum da igreja

PASSO A PASSO. Em 1941, a igreja na Rua Adolfo Bastos; em 1967, o segundo templo na Rua São Vicente; em 1983, o templo atual no mesmo endereço: e a Primeira Igreja Batista de Santo André completa 85 anos rumo ao centenário

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 27 de julho de 1975 – Edição 2809

MANCHETE – Fidel oferece aos portugueses total apoio dos cubanos.

PRECISA-SE - Oito páginas com anúncios de empregos – EM 1975: 50 moças para embalagens na Wheaton; auxiliar de escritório para a Arames Cleide; mecânicos, eletricistas e faxineiro para a Anakol; encarregado de laboratório para a Eaton; impressores flexográficos para a Coral; ferramenteiros (corte e repuxo) para a Brastemp.

E mais: gente para trabalhar na Confab Industrial, Villares, Termomecânica, Perkins, Faé, Tintas Ipiranga, Igpecograph...

EM 27 DE JULHO DE...

1906 – Londres, 25. Notícias da Rússia referem que, na região de luta da Sibéria, a miséria é espantosa. Muita gente tem morrido de fome.

1955 – Sob a presidência do governador Jânio Quadros, é realizada no salão nobre do Instituto Oscar Freire, em São Paulo, uma reunião de prefeitos e vereadores dos 66 novos municípios criados no Estado. Entre eles, Mauá e Ribeirão Pires.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Agudos, Jardinópolis, Pitangueiras e São José dos Campos.

Pelo Brasil, entre outros, Candiba (BA), Maravilha (SC) e Santos Dumont (MG).

HOJE

Dia Nacional do Despachante

Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho

Dia do Motociclista

Dia do Pediatra.

17º Domingo do Tempo Comum

27 de julho

“Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu Reino”.

Lucas, 11,1-13.

Hoje é dia de São Pantaleão