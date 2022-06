Saiba como ser pago para fazer projetos comunitários com bitcoins

Da Redação

Do 33Giga



14/06/2022 | 16:55



É fã do Bitcoin e quer ajudar a sua comunidade a ganhar algum dinheiro? Gosta de contribuir para instituições de caridade ou outras causas através de esforços voluntários? Se sim, então talvez queira considerar envolver-se em projetos comunitários com bitcoins.

Há diferentes formas de ser pago para fazer projetos comunitários com bitcoins. Quer esteja à procura de algo simples mais envolvido, existem várias maneiras de receber para participar em eventos sociais com a moeda. Conheça alguns dos métodos para formas de ser remunerado para fazer parte desses programas.

Torne-se um mineiro do Bitcoin

A exploração mineira do Bitcoin é o processo de verificação das transações para garantir a sua validade. Pode extrair a moeda utilizando o seu CPU e GPUs, mas é geralmente mais eficiente utilizar um computador que tenha um ASIC (circuito integrado específico da aplicação) para a exploração mineira. Se quiser participar desse projeto, há algumas coisas de que necessita. Vai precisar de uma ligação à internet e uma placa gráfica que suporte a atividade. Também pode encontrar guias online sobre como minerar criptos.

Ofereça serviços de SEO

SEO é uma parte importante de qualquer estratégia de marketing digital e, com Bitcoin, pode oferecer os seus serviços para ajudar outras empresas a melhorar a otimização dos sites. Pode usar a moeda para pagar às pessoas para escrever conteúdos, desenvolver posts nos meios de comunicação social ou mesmo fazer alguma pesquisa básica sobre um tópico. Esta é uma ótima forma de divulgar o seu nome e potencialmente ganhar algum dinheiro extra, enquanto ajuda a comunidade.

Vire um comerciante online

As criptomoedas são uma ótima maneira de começar a fazer marketing online. Pode usar a Bitcoin para comprar espaço publicitário em plataformas ou para pagar a concepção e desenvolvimento de sites. Também é possível utilizá-la para adquirir palavras-chave de motores de busca ou outros serviços na web. Não é necessário ser um perito em SEO para ganhar dinheiro com a moeda. Desde que tenha algum conhecimento sobre o tema, pode começar a investir em bitcoins e ver os seus lucros crescerem ao longo do tempo.

Seja um escritor freelancer

Com a Bitcoin, pode facilmente tornar-se um escritor freelancer com pouco ou nenhum custo de investimento. Basta-lhe encontrar um projeto que lhe interesse e começar a escrever. Assim que tiver o seu trabalho escrito, poderá então começar a ganhar criptomoedas por ele. Há diferentes plataformas onde pode publicar o material e há muitas pessoas que procuram um trabalho de qualidade.

Também é possível encontrar projetos freelance com Bitcoin. Sites como Upwork oferecem propostas que pagam criptomoedas por tarefas concluídas. Basta escrever a função que deseja fazer e depois selecionar a opção de pagamento que melhor se adequa às suas necessidades.

Faça vídeos educativos sobre as Bitcoins

Uma das formas mais populares de ganhar dinheiro com as bitcoins é fazendo vídeos educativos sobre a moeda. Pode utilizar a própria criptomoeda para pagar a produção do vídeo, e depois pode vender os materiais. Isto não só conduzirá a muitas receitas, como também ensinará as pessoas sobre Bitcoin e o potencial da moeda.

Pode também encontrar oportunidades de fazer vídeos instrucionais sobre Bitcoin em sites como o YouTube e Shopify. Estas plataformas permitem criar conteúdos que são relevantes para o seu público e que podem ser vendidos com fins lucrativos. Há muitas pessoas interessadas em aprender mais sobre criptomoedas e, ao criar materiais sobre o assunto, é possível ajudá-las.

Conclusão

Há muitas maneiras de ganhar dinheiro com projetos comunitários com bitcoins. Quer seja um mineiro de criptos, desenvolvedor web, comerciante online ou escritor freelance, é importante começar e aprender o máximo que puder para que possa ganhar o máximo de dinheiro.