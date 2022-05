Testamos: preço salgado compete com excelência do MX Keys Mini

Beatriz Ceschim

Do 33Giga



19/05/2022 | 11:55



Logitech surpreende novamente com o MX Keys Mini. O modelo compacto, com iluminação embutida, é uma opção interessante para quem trabalha o dia inteiro no computador. A bateria é um destaque desse aparelho minimalista, que, por outro lado, peca no valor – bem salgado – de R$ 782,91, na loja oficial.

MX Keys Mini

Para o 33Giga, o teclado cumpriu o que prometia e foi além. As teclas são muito macias e garantem uma digitação muito fluida e confortável, principalmente para quem passa horas na frente do dispositivo. A peça ainda possui iluminação embutida, que acende conforme a proximidade dos dedos e se adequa à luz ambiente – ótimo para usar tanto em áreas mais escuras, quanto em locais mais claros.

Além disso, o aparelho é de um tamanho ideal, sem ser muito pequeno a ponto de tornar o uso incômodo. O dispositivo é bem leve, o que permite ser levado facilmente para outros lugares. O design lembra os Magic Keyboard, da Apple, bem minimalista com acabamento macio e revestimento fosco.

A bateria é um dos pontos que mais surpreende. Por ter a iluminação embutida e funcionar via Bluetooth, acreditava-se que não duraria muito tempo. Entretanto, a reportagem utilizou o MX Keys Mini por 11 dias e não precisou de nenhuma carga extra. De acordo com as especificações do produto, é possível utilizá-lo por 240 horas – 10 dias completos, antes de precisar recarregar – ou cinco meses, sem a iluminação ligada. Além disso, o carregamento foi rápido, completando a bateria em aproximadamente duas horas e meia.

Raio-X

MX Keys Mini

Na embalagem: teclado universal, cabo de carregamento USB-C, documentação do usuário

Peso: 506,4 g

Portas USB (integradas): USB-A para USB-C

Dimensões (L x A x P, mm): 295,99 x 131,95 x 20,97

Luz de fundo: branca, cor única

Pontos positivos: teclas macias, ótimo tamanho, bateria potente

Pontos negativos: preço, sem teclado numérico, disposição das teclas

Preço: a partir de R$ 780

Site: aqui



O aparelho não conta com teclado numérico separado. Contudo, é possível conectá-lo em três dispositivos diferentes ao mesmo tempo – e o emparelhamento é muito simples. Além disso, o modelo conta com uma tecla que abre automaticamente a janela de emoji e outra peça que permite ditar o que será escrito – que funcionou muito bem, captando todas as frases ditas no teste.

Um ponto negativo do MX Keys Mini é a disposição das teclas. O aparelho não segue os formatos da ABNT, mas os parâmetros internacionais. Portanto, o usuário precisará de um tempo para se adaptar, caso não tenha costume com esse modelo.

Pelo menos, quando conectado a um notebook, o teclado readapta algumas peças, de acordo com a disposição do computador – o que ajuda no começo. Mas ainda é necessário algum tempo utilizando o teclado para se acostumar com os botões e as combinações que devem ser feitas para acionar acentos, por exemplo.

Outra questão negativa é o preço. Para um teclado, o modelo está bem acima do valor de mercado, custando R$ 782,91 na loja oficial da Logitech. Portanto, é necessário analisar se vale a pena o investimento.

No geral, o MX Keys Mini compensa muito. A bateria, a usabilidade e o formato minimalista se destacam. Além disso, o aparelho é ótimo para quem deseja um teclado confortável e versátil, mas a necessidade de se adaptar ao modelo e o preço podem pesar na hora de tomar a decisão.

Confira na galeria os detalhes do MX Keys Mini. As imagens são de divulgação da Logitech: