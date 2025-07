São Paulo busca embalo após vitória no Majestoso

Embalados após vencer o Corinthians por 2 a 0, no último sábado (19), o São Paulo arrumou as malas e viajou a Caxias do Sul (RS) para enfretar o Juventude pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está programado para as 19h, no Estádio Alfredo Jaconi.

Após vencer o Majestoso, o Tricolor voltou a vencer na competição após cinco jogos, chegando aos 16 pontos e iniciando a rodada em 14° lugar, mais afastado da zona de rebaixamento. O time do técnico argentino Hernán Crespo espera embalar na competição, mas para o seu próximo desafio não contará com Oscar, Lucas Ferreira, Luiz Gustavo, Calleri e Ryan Francisco, todos machucados.

Mesmo não chegando em boa fase, o Juventude quer esquecer a goleada de 4 a 0 sofrida para o Cruzeiro no último domingo (20). A equipe gaúcha iniciou a rodada na 18ª colocação, com 11 pontos conquistados em 13 jogos. O treinador Claudio Tencati não poderá contar com Rafael Bilu, Ewerthon e Rodrigo Sam, que se encontram todos no departamento médico.

O último confronto entre as equipes aconteceu no Brasileirão de 2024. Na ocasião, o Juventude fez grande jogo diante da equipe paulista, vencendo no Morumbis por 2 a 1, com gols de Gabriel Taliari e Erick no segundo tempo. O atacante Luciano descontou para os donos da casa aos 77 minutos da etapa final

São Paulo e Juventude se enfrentaram 28 vezes em todos os torneios, com sete vitórias da equipe gaúcha, dez empates e 11 triunfos são-paulinos.

LEIA TAMBÉM:

São Paulo e Stuttgart-ALE firmam parceria para intercâmbio entre categorias de base