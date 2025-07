Corpo de Preta Gil chega a São Paulo e segue para velório no Rio

O corpo da cantora Preta Gil chegou ao Brasil na madrugada desta quinta-feira (24), após deixar Nova York, onde a artista faleceu no último domingo (20), aos 49 anos, em decorrência de um câncer. O voo com o caixão e os familiares pousou por volta das 5h no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. De lá, o corpo segue ainda nesta manhã para o Rio de Janeiro.



LEIA MAIS: Herança de Preta Gil: veja patrimônio e herdeiros da cantora

A despedida pública será realizada na sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no Centro da capital fluminense. O velório será aberto ao público das 9h às 13h. A escolha do local carrega forte simbolismo: além de representar um dos espaços culturais mais importantes da cidade, o teatro está na mesma região que abriga o circuito de megablocos de carnaval rebatizado com o nome de Preta Gil em sua homenagem.



A cerimônia de cremação será restrita à família e amigos mais próximos e ocorrerá na capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, também no Rio, a partir das 15h.



Preta Gil passou mal em uma ambulância a caminho do aeroporto, quando se preparava para retornar ao Brasil, e não resistiu. Filha do cantor Gilberto Gil, ela deixa um legado de irreverência, representatividade e força na música e na cultura brasileira.