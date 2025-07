Veja a charge do 'Diário' para o dia 24 de julho de 2025

Em visita nessa quarta-feira (23) ao Grande ABC, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, alertou que o impacto do tarifaço de 50% imposto a produtos brasileiros nos Estados Unidos, a partir de 1º agosto, pode ser severo ao setor industrial. Para atenuar os efeitos, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou R$ 200 milhões em crédito, com juros subsidiados, a empreendedores que mantêm relações junto ao mercado norte-americano, um dos pedidos apresentados, há uma semana, pelo prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB).

