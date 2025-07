Eletricistas celebram formatura em Ribeirão

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do Fundo Social de Solidariedade e em parceria com o Senai, realizou a formatura dos alunos do curso gratuito de Eletricista Instalador, nesta quarta-feira (23), marcando o encerramento de uma jornada de 160 horas de aprendizado técnico e cidadania.

A cerimônia de formatura aconteceu na sede do Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires e reuniu autoridades, professores e alunos para celebrar a conclusão do curso. A ação foi voltada para maiores de 18 anos com ensino fundamental completo e ofereceu uma formação técnica em uma área com alta demanda: instalações elétricas prediais.

Durante o evento, um dos formandos, Genivaldo Carlos de Sousa, representou as turmas da manhã e da tarde com um discurso emocionado. Ele destacou a importância da iniciativa para os alunos e agradeceu às instituições e profissionais envolvidos. “Essa foi uma etapa importante das nossas vidas, e somos gratos a todos que contribuíram para que isso fosse possível”, declarou.

O curso integra o conjunto de ações da Prefeitura voltadas à promoção da qualificação profissional e inclusão social. A proposta está alinhada com diversos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), como Educação de Qualidade, Igualdade de Gênero, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, entre outros.

“A iniciativa reafirma o compromisso do município com políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda, com foco no desenvolvimento humano e na valorização dos talentos locais. Novos cursos estão sendo planejados para ampliar ainda mais o acesso à formação técnica”, destacou a presidente do fundo social, Coquinha Zampol.

Além dos conhecimentos técnicos, os formandos destacaram o aprendizado humano e o espírito de coletividade que marcaram os meses de curso. “Levaremos conosco exemplos de comprometimento, ética e cidadania”, afirmou Genivaldo, emocionado, ao final de seu discurso.

