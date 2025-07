Prefeitura investe em sinalização de ruas para a segurança

A Prefeitura de Ribeirão Pires seguiu na última terça-feira (22) com o trabalho de reforço na sinalização horizontal das vias da região central, Avenida Fortuna e a região da Vila do Doce, Rua Boa Vista e rotatória entre a Rua Padre Marco Simoni, receberam o reforço.

A ação dá sequência às melhorias já realizadas em vias como Leonardo Mecca, Felipe Sabbag e Miguel Prisco, que recentemente tiveram reforço de faixas e lombadas para ampliar a segurança viária.

Acompanhando a revitalização das ruas durante a noite, o prefeito Guto Volpi destacou o trabalho realizado. “A região central concentra um grande fluxo de pessoas e veículos diariamente, por isso a revitalização viária é fundamental. Nosso objetivo é garantir mais segurança para pedestres e motoristas, além de melhorar a mobilidade urbana como um todo”, afirmou o prefeito.

As equipes de Mobilidade Urbana realizaram os serviços durante o período noturno para evitar transtornos no trânsito durante o dia, quando o fluxo de veículos é mais intenso. A ação integra o cronograma de revitalização do Departamento de Mobilidade Urbana e tem como objetivo garantir mais segurança viária para motoristas e pedestres.

