Rua Marechal se torna palco de grupo de dança na sexta

Pela Rua Marechal, no Centro de São Bernardo, um trio de dançarinos propõe um “contrafluxo artistíco”. Nomeada de Coreocupação – e se essa rua fosse nossa?, a ação em uma das vias mais movimentadas da cidade ocupará as calçadas com dança, música e como um convite aos pedestres para participação.

A iniciativa partirá da Praça Matriz em direção ao Paço na sexta-feira (25), às 18h30. No sábado, o percurso será feito às 15h30. Haverá também um último ato na quarta (30), às 10h30.

Idealizado pelos artistas são-bernardenses João Vitor Daré e Ricardo Gabriel Mesquita, ambos de 32 anos, o projeto faz parte de uma pesquisa incluída no fomento municipal da Lei Aldir Blanc. “A ideia convida trabalhadores, comerciantes, moradores e quem anda pela rua a experimentar o espaço público. A ideia é ser como uma nova percepção do lugar, um respiro na rotina, uma quebra no ritmo, que reafirma a cultura como direito de todas as pessoas. Queremos com isso propor uma cidade ainda mais plural, sensível e habitável”, argumenta Mesquita.

Segundo Daré, a performance deverá ser acompanhada pelo som de um violão. “O Luan Miranda (músico) nos acompanhará. Acreditamos que o mais bonito nesta ação é justamente como o público se torna convidado a não apenas assistir, mas a participar ativamente da ação: caminhando, oferecendo ou recebendo suporte na jornada. Por lá, quem também preferir, pode só se permitir ser tocado pela presença dos nossos movimentos”, afirma o artista.

