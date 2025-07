Operação ABC + Seguro reúne GCMs da região

O Espaço Verde Chico Mendes, no Bairro Cerâmica, em São Caetano, foi a base de concentração da segunda edição da Operação ABC + Seguro, que reúne agentes das GCMs (Guardas Civis Municipais) das sete cidades para reforçar o patrulhamento nos municípios, incluindo bloqueios organizados nas divisas. Cerca de 200 guardas civis municipais estão destacados para atuar nesta segunda edição da operação, que se tornou realidade a partir da assinatura do termo de cooperação técnica assinada entre as prefeituras do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, para promover trabalho integrado entre as forças de segurança das cidades.

A concentração reuniu viaturas de várias equipes especializadas das GCMs, como ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), ROMO (Rondas com Motocicletas), Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas), Canil e bases móveis das cidades de São Caetano, Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O Helicóptero Pelicano, da Polícia Civil, também vai auxiliar na operação.

O prefeito Tite Campanella (PL) agradeceu o trabalho e dedicação de todos os agentes e enalteceu a atuação em conjunto dos municípios. “Aumenta a sensação de segurança quando a população vê mais viaturas nas ruas. Não é só sensação que aumenta, efetivamente reduz as ocorrências quando se tem o patrulhamento das sete cidades. Esse trabalho integrado é muito importante. Não havia lógica uma viatura de uma cidade chegar à divisa e interromper o andamento da ocorrência”, disse.

A primeira edição da Operação ABC + Seguro foi realizada em São Bernardo, em junho, e resultou em 257 atendimentos, incluindo casos por desordem ou perturbação, infração de trânsito, apoio à mulher vítima de violência doméstica e até crimes ambientais.

LEIA TAMBÉM:

GCM de São Caetano prende dois procurados pela Justiça no mesmo dia