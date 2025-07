GCM de São Caetano prende dois procurados pela Justiça no mesmo dia

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano, com apoio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), efetuou duas prisões de indivíduos procurados pela Justiça nesta terça-feira (15), demonstrando a eficiência do sistema integrado de segurança pública do município.

Na primeira ação, realizada às 8h, as câmeras do CGE identificaram um homem com mandado de prisão em aberto circulando na região central.

LEIA TAMBÉM:

São Caetano amplia campanha da GCM para doação de sangue



As forças policiais foram acionadas. Rapidamente a ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) localizou o indivíduo na Rua Alagoas, próximo à esquina com a Rua Manoel Coelho. Após abordagem e confirmação da identidade, o capturado foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Às 14h50, o CGE novamente acionou a rede de viaturas após identificar uma motocicleta cujo proprietário possuía mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado de Pernambuco pelo crime de homicídio. A ROMU localizou o veículo na Avenida Goiás, no Bairro Santa Paula. O condutor da motocicleta, confirmado como procurado, foi conduzido a Delegacia e permaneceu preso à disposição da Justiça.