Bairros centenários - 2. Baeta Neves. O velho ‘risca faca’.

E por que “risca faca”? Porque a Vila Baeta, nos seus primórdios, ganhou esse apelido pelos registros policiais de então, que nem se comparam à violência nas grandes metrópoles de hoje.

O acontecimento policial mais comentado, nos anos 50, foi o jipe da delegacia de polícia, atirado morro abaixo quando dois soldados foram enviados pelo delegado Castelo Branco – brabo que só vendo - para um patrulhamento nos bares da vila.

O BONDINHO

Vila Baeta era maior que hoje. Atravessava a Avenida Pereira Barreto e seguia em direção ao atual km 19 da Via Anchieta, que naquela época não existia.

A princípio, no espaço da atual Vila Baeta de hoje, Dr. Baeta Neves instalou uma cerâmica e iniciou a exploração de uma pedreira.

A ideia do loteamento residencial surgiu com a passagem do bondinho dos Pujol, que vinha de Santo André em direção ao também nascente bairro Nova Petrópolis e ao Centro da chamada Vila de São Bernardo.

Dr. Baeta Neves, em 1929, revendeu parte de suas terras em São Bernardo a investidores de São Paulo, que criaram a Companhia Construtora Paulista, continuadora da venda dos lotes da Vila Baeta. A cerâmica foi adquirida pela Companhia Melhoramentos de São Bernardo, criada pelos Pujol e adquirida pelos Simonsen.

Um marco de Vila Baeta Neves foi a capelinha substituída pela atual Matriz do bairro dedicada a Santo André.

Em 1976, o loteamento já estava consolidado e na série “A História dos Bairros”, do Diário do Grande ABC, foi feito um exercício fotográfico das ruas centrais, em sua maioria com nomes de cidades do interior paulista.

Em 2013 estivemos em Iracemápolis, terra natal do Dr. Baeta Neves, onde visitamos sua fazenda, preservada pelos descendentes.

EXERCICIO FOTOGRÁFICO. Quatro ruas da Vila Baeta Neves em 1976: o antigo loteamento se transformava em verdadeira cidade

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 24 de julho de 1975 – Edição 2806

MANCHETE – Herdeira diz ser dona do Município de Rio Grande da Serra.

MOVIMENTO SINDICAL – Químicos construíam sede própria em Santo André.

EM 24 DE JULHO DE...

1905 – O diretório político dissidente de São Bernardo indicava Saladino Cardoso Franco para representá-lo na recepção a Campos Sales, candidato à Presidência da República.

NOTA – Campos Sales já tinha sido presidente (1898–1902) e buscava voltar ao poder no pleito marcado para 1906. A nova candidatura não rolou, mas naquele julho de 1905 o seu nome mexeu com São Paulo, como se verá amanhã.

1940 – O Brasil comemorou, em 23 de julho de 1940, o primeiro centenário da maioridade de D. Pedro II.

Uma exposição foi aberta no Museu Paulista, no Ipiranga.

E as principais emissoras de rádio de São Paulo promoveram palestras naquele dia.

Rádio Cruzeiro do Sul - Pedro Brasil Bandecchi, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.

Rádio Excelsior (atual CBN) – Ruy Homem de Mello Lacerda, advogado.

Rádio Piratininga – Antonio De Lorenzo Netto, professor.

Rádio Record – Valentim Alves da Silva, desembargador.

Rádio São Paulo – historiador Eugênio Egas, historiador.

Rádio Tupi – Damiano Gullo, integralista; e José Ortiz Monteiro, professor.

O Golpe da Maioridade, também conhecido como Declaração da Maioridade, garantiu ascensão ao trono de D. Pedro II, em 23 de julho de 1840, aos 14 anos.

A antecipação da maioridade foi a estratégia do Partido Liberal para dar fim ao Período Regencial (1831-1840), quando o Brasil foi governado por regências.

Isto aconteceu por conta da abdicação de D. Pedro I (pai de D. Pedro II) como imperador do País. O herdeiro só tinha cinco anos naquela ocasião. Iniciava-se o Segunoo Reinado.

Juliana Bezerra - Professora de história

Do blog TM ‘Toda Matéria’

1955 – Em reunião realizada no Restaurante Umuarama, foi fundado o Lions Clube de São Caetano, o 42º do Brasil, com 25 membros inicialmente.

O primeiro presidente foi Dirceu de Oliveira Lima, com três vices: Antonio Souza Voto, Vilibaldo Coelho Maia e Otavio Tegão.

Diretores: Armando Chagas, Angelo Antenor Zambom, Osvaldo Luiz e Nicolino Puccetti.

Vogais: Abib João Kische, Walfredo Ramos Brandão, Antonio Bovolento e Ario Richard Janitzsch.

Presidentes de comissões: Moacir Prestes (Estatutos), José Geraldo Morais Alves (Finanças) e Ivanhoé Esposito (Sócios).

