Programa do Estado viabiliza estágio para 113 alunos da região

Iniciado em fevereiro deste ano, o BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio), programa da Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo), ofereceu oportunidade de estágio a 113 alunos das 2ª e 3ª séries do ensino médio técnico do Grande ABC. A cidade com maior número de contratados foi Diadema (36), seguida de Mauá (29), São Bernardo (26) e Santo André (22).

Um desses alunos é Pedro Henrique de Jesus Batista, 18 anos, que cursa o 3º ano do curso técnico de administração na E.E. (Escola Estadual) Professor Niceia Albarello Ferrari, em Diadema. “A experiência está sendo fantástica, uma oportunidade de evolução tanto profissional como pessoal, e de aplicar na prática o conhecimento que recebo na escola”, afirma.

Ele está estagiando desde maio em uma empresa na Capital, juntamente com sua colega de sala Isabela Barbosa Deodato, 18. “É meu primeiro emprego, também foi a primeira entrevista que fiz na vida. Estou na expectativa de ser efetivada”, compartilha Isabela.

Também alunas da E.E. Professor Niceia Albarello Ferrari, Maria Fernanda Soares de Sousa, 17, e Julia Souza Lima, 17, respectivamente do 3º e 2º ano do técnico de administração, foram aprovadas para estagiar em empresas da região. “Vou começar em agosto. Trabalho desde meus 13 anos, mas com minha família. Este vai ser meu primeiro emprego fora do ambiente familiar”, conta Julia.

Maria Fernanda iniciou há um mês e meio e está bastante otimista. “É uma excelente oportunidade porque mesmo que não tenha efetivação, me formar no ensino médio com um ensino técnico e ainda uma experiência prática já me faz muito mais preparada para o mercado de trabalho”, avalia.

Denis Novaes, PAEET (Professor de Apoio ao Estudante do Ensino Técnico), prepara os alunos para as seletivas e o mercado de trabalho. “Os alunos colocam suas informações no site do BEMM, que migram para o CIEE, que encaminha para as vagas de acordo com o perfil de cada aluno e emite o contrato de estágio de quem passou nas entrevistas. Recebemos retorno muito positivo dos pais, que são muito gratos, porque o mercado é grande e competitivo.”

A escola, de acordo com o diretor Walam Gomes, tem cerca de 25 alunos estagiando pelo programa. “O PAEET faz, com todos os alunos, duas visitas técnicas por semestre a empresas para que eles possam vivenciar na prática o mercado de trabalho”, diz.

PROGRAMA

Os estudantes do BEEM cumprem jornadas entre 12 e 20 horas semanais. Os valores das bolsas variam de R$ 422,03 a R$ 851,46, de acordo com o curso e a carga horária, e são compatíveis com o mercado de trabalho de cada área. O pagamento da bolsa é feito pela Seduc-SP por seis meses. Após o período, os estudantes poderão ter seus contratos de estágio efetivados pelas próprias instituições. Além do pagamento inicial das bolsas, o governo de São Paulo é responsável pelos custos contra acidentes pessoais dos estudantes.

