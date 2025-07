Faculdade gratuita de São Bernardo tem 2.588 inscritos para 200 vagas

A primeira edição do vestibular da Faculdade de São Bernardo, iniciativa da Prefeitura em parceria com a Universidade São Judas Tadeu, atraiu 2.588 candidatos para 200 vagas em quatro cursos gratuitos de graduação, sendo 50 para cada um.

O curso mais procurado foi Gestão Financeira, com 530 inscritos, equivalente a 10,6 candidatos por vaga. Marketing Digital aparece em segundo lugar, com 478 inscrições, representando 9,56 concorrentes para cada uma das 50 vagas. Também foram ofertadas vagas para Gestão Pública e Gestão Ambiental, com 50 vagas cada.

“O número de inscritos revela que muitas pessoas têm vontade de fazer um curso de Ensino Superior, faculdade gratuita. Vamos ter, e as aulas começam em agosto. Estamos investindo na Educação, com 100 bolsas de estudo para o curso de Direito na faculdade da cidade, uma das mais renomadas do País, e encaminhamos 20 estudantes do Ensino Médio da rede pública para intercâmbio de 30 dias na Irlanda. Nem mesmo eles acreditavam, mas estão lá e voltam no dia 2 de agosto”, afirmou o prefeito Marcelo Lima, criador do Programa Faculdade de São Bernardo.

As aulas terão início em 14 de agosto, em uma unidade localizada na Rua Marechal Deodoro, 1.058, no Centro da cidade. Podem participar do programa moradores com renda familiar de até dois salários mínimos e que ainda não tenham concluído o Ensino Superior.

De acordo com a Prefeitura, o programa pretende atender 400 estudantes em 2026 e chegar a mil matrículas até 2027. Os resultados do processo seletivo serão divulgados em 4 de agosto, e os documentos de comprovação dos critérios devem ser enviados até 6 de agosto via e-mail. O vestibular será aplicado no campus da Universidade São Judas, no bairro Baeta Neves, no dia 27 de julho, com opções de horário às 10h ou 17h.

