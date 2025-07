Faculdade gratuita de São Bernardo fecha inscrições no domingo (20)

A poucos dias do fim do prazo, o Programa Faculdade de São Bernardo já atraiu mais de 2.000 pessoas interessadas em cursar o ensino superior de forma gratuita. Lançada pela Prefeitura de São Bernardo, em parceria com a Universidade São Judas Tadeu, a iniciativa oferece 200 vagas para quatro cursos superiores destinados exclusivamente a moradores de baixa renda.



As inscrições, abertas há 11 dias, seguem até as 23h59 deste domingo (21) e devem ser feitas exclusivamente pelo link eventos.usjt.br/bolsas-integral-sao-judas-sbc.



Até esta sexta-feira (19), 2.127 pessoas já haviam se inscrito para disputar as 50 vagas disponíveis em cada um dos seguintes cursos: Gestão Ambiental, Gestão Financeira, Gestão Pública e Marketing Digital. As provas do vestibular acontecem no dia 27 de julho, com opção de horário às 10h ou às 17h, no campus da São Judas em São Bernardo.



O programa é voltado a candidatos com renda familiar de até dois salários mínimos e sem diploma de ensino superior. Em caso de empate na seleção, serão considerados critérios como melhor redação, menor renda per capita, menor IDH do bairro de residência e ter estudado em escola pública ou com bolsa integral na rede privada.



As aulas terão início no dia 14 de agosto, no formato semipresencial, com sede na Rua Marechal Deodoro, 1.058, no Centro de São Bernardo.



Segundo o prefeito Marcelo Lima (Podemos), o alto número de inscritos mostra a demanda por ensino superior gratuito na cidade. "Muita gente quer estudar, mas não tem condições de pagar. Criamos a faculdade gratuita para transformar vidas por meio da educação", disse.



A expectativa da prefeitura é ampliar o programa gradualmente, chegando a 1.000 alunos matriculados até o terceiro ano de funcionamento.