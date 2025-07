Governo de SP afirma que meta de nadar nos rios Tietê e Pinheiros deve ser atingida até 2029

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natália Resende, afirmaram durante cerimônia de comemoração do primeiro ano de desestatização da Sabesp, a companhia de esgoto e água de São Paulo, que acreditam ser possível nadar nos rios Tietê e Pinheiros, na capital paulista, até 2029.

"Quando a gente faz uma provocação para o Piani (presidente da Sabesp) dizendo 'nós vamos nadar no Tietê', e ele diz 'eu vou treinar', tá posto o desafio. Nós estamos nos desafiando. A gente está dizendo o seguinte: 'Isso é possível'", afirmou Tarcísio em seu discurso.

A viabilidade da meta provocada pelo governador foi confirmada, em seguida, pela secretária Natália em coletiva de imprensa. "Tem trechos do Tietê que a gente consegue antes, tem outros que é até 2029 mesmo (o prazo para despoluição a ponto de ser possível nadar no rio)", afirmou ela. O prazo é o mesmo para concluir o projeto de universalização da coleta e tratamento de esgoto no Estado.

O governador usou como exemplo a corrida espacial após os russos enviarem um cachorro para o espaço, em 1957. Disse que, assim como naquela época as pessoas duvidaram que seria possível enviar o homem à lua em cerca de dez anos, os dois rios paulistanos entre os mais poluídos do mundo também sofreriam grandes transformações em pouco tempo.

A gestão Tarcísio de Freitas tem utilizado como uma de suas principais bandeiras a despoluição dos rios, um problema crônico que se arrasta há décadas na região metropolitana de São Paulo.

Além da privatização da Sabesp e lançamento do plano para levar saneamento a áreas rurais e de ocupação, o governo tem investigo no métodos de retirada de resíduos e desassoreamento dos leitos dágua. O investimento é na ordem de R$5,6 bilhões.

Em 2024, porém, a meta de limpeza que havia sido imposta para o Tietê não foi cumprida. Em entrevista ao Estadão, a secretária do Meio Ambiente afirmou que a meta "foi colocada considerando Pirapora, que está há décadas sem desassorear - 90% do reservatório está comprometido por falta de desassoreamento" e por isso eles precisaram remanejar as metas para a região.

A secretária argumentou, no entanto, ter removido um volume sem precedentes dos rios Tietê e Pinheiros nos últimos dois anos.

Sobre o plano de universalização da coleta e tratamento de esgoto, Tarcísio afirmou e comemorou em seu discurso que, dos 374 municípios alcançados pela Sabesp, 371 aderiram ao plano de saneamento - a adesão é voluntária. De acordo com ele, isso indica que será possível cumprir a meta de universalização.

"O saneamento é tão mais eficiente quanto mais infraestrutura compartilhada a gente tiver. A gente está falando de uma infraestrutura de rede, de ter a produção de água em um município e o tratamento de esgoto em outro. Quanto mais a gente tiver infraestrutura de rede dispersa no terreno, mais eficiência vamos ter. Isso significa que vamos conseguir atender mais gente com tarifas mais baratas", afirmou o governador.