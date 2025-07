São Caetano valoriza artistas com shows locais no fim de semana

O Espaço Verde Chico Mendes, no bairro Cerâmica, começa a virar palco de comemoração do aniversário de São Caetano com shows de artistas da região a partir deste sábado (26). A celebração se estende até a segunda (28), quando o município completará 148 anos. Na agenda, o sábado será de rock and roll, o domingo (27), de sertanejo, e a segunda (28), de samba.

Durante o fim de semana, o horário será das 11h às 20h, enquanto na segunda (28), das 13h às 20h. São esperados os shows principalmente de artistas da cidade, como Porão 99, Elvis Andriolo, Luigi e Leandro, Lucas Bressan, Lucas Ortegga, Samba do Caxinha e Victor Linns.

Além da vibração por música, durante os dias, as crianças poderão curtir brinquedos infláveis e atrações circenses. O espaço também contará com feira de artesanato (até as 17h), assim como praça de alimentação.

Segundo o cantor sertanejo Victor Linns, que também subiu aos palcos são-caetanense em 2015 e abriu o show da cantora Naiara Azevedo em 2018, a emoção de retornar à celebração é “sempre marcante para quem aprendeu a fazer música onde nasceu”. “Eu, por exemplo, venci em 2023 um câncer raro e imagino como outros artistas têm histórias de superação para energizar o palco. Nossa torcida é por esse apoio por mais anos”, comentou o artista.

