Não sabe que horas sair? Waze calcula trânsito para chegar no destino

Bianca Bellucci

Do 33Giga



11/05/2022 | 09:55



O trânsito nas grandes cidades é quase sempre uma incógnita. Quem precisa enfrentá-lo, no entanto, pode se planejar com antecedência com um recurso do Waze. Na prática, ele permite marcar o dia e o horário que o usuário precisa chegar ao destino. Em troca, exibe qual o melhor horário de partida. Veja como usar a função.

1. Abra o Waze em seu celular. Em seguida, dê um toque em “Meu Waze”.

2. Selecione “Planeje um percurso”.

3. Clique novamente em “Planeje um percurso”.

4. Na barra de pesquisa, digite o destino para onde você irá.

5. Escolha a data e o horário em que você quer chegar ao destino. Pronto! Automaticamente, o Waze calculará o trânsito e dará uma sugestão de quando você deve sair de casa.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja em capturas como usar o Waze para descobrir o melhor horário de partida e chegar a um destino a tempo. O tutorial foi realizado em um aparelho iOS, mas é semelhante em modelos Android: