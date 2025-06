Israel volta a atacar alvos no Irã

O Exército de Israel afirmou que está atacando dezenas de alvos no Irã, neste terceiro dia de ataques aéreos intensivos entre os dois países. "Não estamos pausando por um momento", disse Effie Defrin, porta-voz militar. Ao todo, Israel afirma ter atingido 250 alvos no Irã ao longo desses três dias.

Na noite deste sábado, Israel usou um corredor aéreo sobre Teerã para atacar mais de 80 alvos, incluindo o que chamou de centro de comando nuclear e depósitos de combustível que apoiam o Exército do Irã. Isso ocorreu em paralelo aos ataques no Iêmen. Um oficial militar israelense disse que o ataque no Iêmen tinha como objetivo matar o líder sênior Houthi, Mohammed Ali Al-Houthi.

Na noite passada, Irã e Iêmen lançaram 60 mísseis e dezenas de drones contra Israel, disse o Exército local. Ele afirmou que a maioria dos impactos diretos ocorreu no coração de bairros civis, sem comentar se o Irã conseguiu atingir locais militares.

Israel alertou seus residentes para permanecerem próximos a abrigos antibombas e evitar espaços públicos. Os alertas são emitidos quando Israel detecta um lançamento, sem que consiga prever o alvo preciso dos ataques.