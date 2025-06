Ribeirão Pires recebe R$ 600 mil em emendas parlamentares para saúde

Ribeirão Pires recebeu R$ 600 mil em emendas parlamentares destinadas pelo deputado estadual Caio França (PSB). Os recursos serão utilizados para o custeio da clínica pública de Cannabis Medicinal e também para a manutenção dos serviços da saúde municipal.



O prefeito Guto Volpi (PL) destacou a importância da parceria política para os avanços na área da saúde “Essa é a prova da importância dos relacionamentos políticos. Iniciamos juntos esse projeto pioneiro da clínica de Cannabis aqui em Ribeirão Pires. Agradeço ao deputado Caio França pelo apoio. Vamos seguir avançando com mais investimentos e melhorias na saúde municipal”, afirmou o prefeito.



Em março deste ano, a Prefeitura de Ribeirão Pires inaugurou a clínica pública de Cannabis Medicinal, em parceria com a Associação Flor da Vida. Com cerca de dois meses e meio de funcionamento, o local já beneficiou 100 famílias com o uso do óleo de cannabis medicinal. O atendimento prioriza pessoas em situação de vulnerabilidade social e com patologias como TEA (Transtorno do Espectro Autista), Alzheimer, Parkinson, epilepsia e fibromialgia.



Ribeirão Pires foi a primeira cidade paulista a criar, em março de 2022, lei específica para implantação de Política Municipal de Medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol em associação com outras substâncias canabinoides (Lei Municipal nº 6.737/22). O projeto foi proposto pelo prefeito Guto Volpi, então vereador.