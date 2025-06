Peça ‘Os Injustiçados’ é atração em Santo André

Dois equipamentos culturais de Santo André receberão apresentações do espetáculo Os Injustiçados, uma criação autoral da Cia Kaoz de Teatro que reimagina a realidade da Mata Atlântica por uma lente cômica e crítica. A primeira apresentação será realizada neste domingo (15), às 16h, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes. No dia 21 (sábado), a peça chega ao CEU Ana Maria.

O projeto se alinha aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da Agenda 2030 da ONU, principalmente aos objetivos 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima) e 15 (Vida Terrestre), promovendo a conscientização ambiental por meio da arte. A peça, ao explorar as histórias e os desafios de três animais, um saruê, uma coruja e um urubu, busca despertar no público a urgência da preservação e o respeito pela natureza.

O saruê é frequentemente visto como um animal sujo ou perigoso, quando na verdade contribui para o controle de pragas. A coruja, associada a morte ou má sorte em diversas culturas, é na realidade uma importante predadora que mantém o equilíbrio ecológico. Já o urubu, injustamente tratado como símbolo de azar ou algo repulsivo, desempenha um papel essencial ao limpar o ambiente de carcaças, prevenindo a propagação de doenças.

Essas crenças negativas mascaram a relevância ecológica desses animais e prejudicam sua preservação.