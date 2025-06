Frente Parlamentar solicita mais ações da Rota no Grande ABC

Grupo de vereadores de cinco das sete cidades do Grande ABC foram na sexta-feira (13) até o batalhão da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), na Capital, solicitar ao comandante mais presença da tropa, uma das mais preparadas da Polícia Militar de São Paulo, na região. A ideia é reforçar o efetivo local no combate à criminalidade.

O pedido foi formalizado pela Frente Parlamentar de Segurança, formado pelos vereadores Rodolfo Donetti (PL-Santo André), César Oliva (PSD-São Caetano), Angelo Paulino da Silva, o Cabo Angelo (MDB-Diadema), Erismar Soares Clementino, o Mazinho (PL-Mauá) e Alan Sousa Bomfim, o Sargento Alan (PL-Ribeirão Pires).

O tenente-coronel Virgílio, comandante do batalhão Tobias de Aguiar, colocou a tropa à disposição do Grande ABC e destacou a importância dos vereadores levarem ao comando as “demandas específicas de cada cidade”.

Cabo Angelo, lembrou que o reforço da Rota visa suprir a “deficiência de efetivo da Polícia Militar em algumas cidades e contribuir com Diadema no combate aos pancadões e consequentemente ao tráfico de drogas e roubos no entorno das festas clandestinas”.

