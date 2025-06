Em cinco meses, Guardiã Maria da Penha prende 15 homens em São Bernardo

Proteção da mulher em São Bernardo é prioridade da gestão municipal. Desde o início do ano, a Prefeitura, sob gestão de Marcelo Lima, tem intensificado o trabalho de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. A ampliação da Patrulha Maria da Penha é uma delas, com atuação de destaque na cidade: o efetivo da equipe especializada na proteção da mulher possui efetivo hoje de 21 guardas civis municipais. Até o final do ano passado, a equipe contava apenas com 9 agentes.



“Vamos fazer muito mais pensando na proteção da mulher em São Bernardo. Está em nosso plano de governo expandir o programa de proteção à mulher. A Secretaria de Segurança está elaborando um plano de ação exclusivo para a rede de assistência às vítimas de violência doméstica. Também está em planejamento a ampliação de viaturas e dispositivos de acionamento”, declarou o prefeito Marcelo Lima.



Entre janeiro e junho deste ano, foram 955 acionamentos, via central e aplicativo, com 15 prisões no total, sendo seis por descumprimento de medida protetiva e duas prisões por violência doméstica, além de outras por captura de procurado, pensão alimentícia do agressor da assistida e lesão corporal.



“Todas as mulheres assistidas na cidade que já foram vítimas de algum tipo de violência utilizam um canal de WhatsApp para acionar diretamente a Guarda Civil Municipal, quando necessário. Além disso, a central da GCM (153) funciona 24 horas, 7 dias por semana para denúncias e atendimento”, contou Major Topalian, secretário municipal de Segurança.



OUTROS NÚMEROS

Nos cinco primeiros meses de 2025, a patrulha Guardiã Maria da Penha realizou também 676 visitas, além do patrulhamento em 761 residências. Hoje, em São Bernardo, são 419 mulheres assistidas pela Guardiã Maria da Penha.

CASA DE PASSAGEM

Inaugurada em março deste ano, a Casa de Passagem Enfermeira Vanessa de Cássia Fontes está localizada ao lado do Hospital da Mulher e trabalha 24 horas, todos os dias, com foco na proteção integral das mulheres que sofreram violência e possuem medida protetiva contra os seus agressores. Entre janeiro e junho, 8 mulheres foram acolhidas no local, além de duas crianças.



O espaço, em parceria com a Secretaria de Saúde do município, recebe as mulheres que tenham sofrido violência doméstica, no horário noturno e aos finais de semana, onde recebem acolhimento humanizado e cuidados até o próximo dia útil para o devido encaminhamento.



Assim que a medida protetiva é concedida, a Guardiã Maria da Penha cadastra essas mulheres no sistema, sendo a partir disso monitoradas diariamente para o cumprimento da medida e, consequentemente, a sua proteção.