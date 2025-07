Homem é preso em flagrante furtando rodas de carro em São Bernardo

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (2) após ser flagrado furtando rodas de um carro na Rua Mediterrâneo, em São Bernardo.



De acordo com a Guarda Civil Municipal, a equipe foi acionada por moradores que perceberam a ação suspeita. No local, os guardas encontraram o homem retirando as rodas do veículo. Ele foi detido imediatamente e levado ao 1º Distrito Policial da cidade, onde o caso foi registrado como furto.



O homem permanece à disposição da Justiça.

Leia a nota na íntegra:

