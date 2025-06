Ex-Diário revive memórias de quatro décadas no jornal

Foram cerca de quatro décadas caminhando alguns metros pela Rua Catequese, em Santo André, todos dias, no trajeto de casa para o Diário, e vice-versa. E 20 anos depois, Lorival Leite Ramos, com 76 anos completados hoje, revive memórias de mais da metade de uma vida fazendo a manutenção das máquinas que imprimiam o periódico.

De 1964 a 2003, quando se aposentou, garantiu que os jornais estivessem diariamente nas bancas. O ex-funcionário conta como era o processo. “Os repórteres escreviam na máquina de escrever e, por meio de uma fita, o texto era transferido para o papel onde o jornal era montado, manualmente, pedaço por pedaço”, explicou.

Lorival Ramos ressaltou que a parte do processo em que era transferido o conteúdo da fita funcionava de forma semelhante à revelação de fotos por filme, e precisava ser em uma sala fria e escura. “Eram muitas pessoas envolvidas no processo, trabalhando máquina e montagem do jornal, e eu precisava estar sempre a postos caso tivesse algum problema. A gente começava por volta de 18h e às 3h o jornal tinha que estar pronto para ir às bancas”, comentou.

Ele lembrou ainda que, quando entrou para o Diário, o País iniciava a ditadura militar, época em que a imprensa foi fortemente censurada. “Mas pouco ocorreu de termos que tirar alguma matéria do jornal depois de impressa e ter que refazer, pois os jornalistas já escreviam seguindo as regras estipuladas”, afirmou.

Paralelamente a essa jornada, o andreense construiu uma família. Teve dois filhos, Thiago Estevão Ramos, 41, e Rodrigo Estevão Ramos, 46, que lhe deu dois netos, de 7 e 12 anos. “Lembro de, quando criança, ir algumas vezes ao Diário e participar das festas de confraternização. A vida do meu pai era o Diário, e até hoje ele fala muito sobre, conta para todos tudo o que viveu aqui, e tem na carteira seu crachá de funcionário até hoje”, destacou Thiago Ramos.

LEIA TAMBÉM:

Andreense mantém há 40 anos rotina de leitura do ‘Diário’