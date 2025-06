Palmeiras se preocupa com gramado do estádio Metlife após troca de sintético para natural

O Palmeiras vai estrear no Mundial de Clubes sem sequer ter pisado no gramado onde vai rolar neste domingo a bola para o duelo com o Porto, a partir das 19h. Tanto o time brasileiro como o português não foram autorizados pela Fifa para conhecer o novo piso do Metlife Stadium, recém-trocado. Eles apenas andaram ao redor do campo.

Antes de receber os primeiros jogos, o estádio ganhou um novo piso, de grama natural, substituindo o antigo campo sintético. A troca, concluída nesta semana, atende a uma exigência da Fifa, que organiza suas competições com jogos apenas em estádios com gramados naturais.

Abel Ferreira e Raphael Veiga demonstraram estarem preocupados com a condição do gramado. "A gente não conseguiu pisar no gramado, mas ali de fora dava pra ver que tinha alguns pedaços que foram colocados há pouco tempo", relatou o meio-campista. Os atletas tiveram a impressão de ver a grama ""remendada" após a troca, de modo que o gramado não parece ainda ter assentado.

A arena ficou quase meses em obras. Como é usada habitualmente para partidas de futebol americano, as dimensões, antes reduzidas, tiveram de ser ampliadas, adaptando o estádio ao tamanho oficial de um jogo de futebol. Conforme o regulamento do Mundial de Clubes, o campo de jogo oficial tem de medir 105m de comprimento por 68m de largura.

Já Facundo Torres disse ter achado "top" o gramado, mesmo sem ainda testá-lo.

No Mundial, o Metlife será palco da estreia do Palmeiras contra o Porto e do duelo seguinte do time paulista diante do Al-Ahly, do Egito. Também vai jogar lá o Fluminense nos duelos com Borussia Dortmund, da Alemanha, e Ulsan HD, da Coreia do Sul.

Ao todo, a moderna arena em East Rutherford receberá nove partidas, incluindo as duas semifinais e a grande final, marcada para o dia 13 de julho.

O estádio será protagonista também na Copa do Mundo de 2026. Então, o Mundial é um teste importante para a arena, que receberá a grande decisão da Copa do ano que vem.