Trump insinua que poderá usar comércio em negociações com Israel e Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, usou sua conta na rede social Truth para pressionar Israel e Irã a negociarem e insinuou que poderá usar o comércio nas trataivas. "Irã e Israel deveriam fazer um acordo, e farão um acordo, assim como eu fiz com a Índia e o Paquistão, nesse caso usando o COMÉRCIO com os Estados Unidos para trazer razão, coesão e sanidade às negociações com dois líderes excelentes que foram capazes de tomar uma decisão rapidamente e PARAR!", disse Trump.

Em seu post, o presidente americano ainda citou outras intermediações em conflitos, como entre Sérvia e Kosovo e entre Egito e Etiópia. "Há paz, pelo menos por enquanto, por causa da minha intervenção, e assim permanecerá! Da mesma forma, teremos paz, em breve, entre Israel e Irã", disse Trump na Truth, reforçando que muitas ligações e reuniões estão acontecendo agora. "Eu faço muito, e nunca recebo crédito por nada, mas tudo bem, o POVO entende", complementou.