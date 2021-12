Wyndham Olímpia inaugura área com brinquedos infláveis

Redação

Do Rota de Férias



06/12/2021 | 16:55



O hotel Wyndham Olímpia, no interior de São Paulo, anunciou uma grande novidade: a Big Arena de Infláveis. O novo espaço dedicado a crianças e adolescentes tem quase 400 metros quadrados recheados de brinquedões. A atração vem somar às 11 piscinas climatizadas – sendo duas cobertas – oito ofurôs, três quadras esportivas, quatro salas de jogos, duas brinquedotecas, duas saunas, dois spas e duas academias do resort.

Nova atração do Wyndham Olímpia

Ao todo, serão três brinquedos: Futebol de Sabão, Tobogã Tubarão e PlayKids. A Big Arena de Infláveis funcionará de terça-feira a domingo, das 14h às 20h, e atenderá crianças a partir de 5 anos, sempre monitoradas pela equipe de lazer. Pequenos de até 4 anos terão horário especial na programação e deverão estar acompanhadas de um adulto responsável. Em caso de mau tempo, os brinquedos serão desligados para a segurança de todos.

Com acesso exclusivo ao Thermas dos Laranjais, o parque aquático mais visitado da América Latina, o Wyndham Olímpia segue focando na diversão e no entretenimento de seus hóspedes, que ainda contam com bar molhado, centro gastronômico com restaurantes, lanchonetes, cafeterias e sorveterias, além de uma galeria com lojas de souvenirs, farmácia, moda praia e importados.

