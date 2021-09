Ethereum é o tipo de investimento com melhor rentabilidade em agosto

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



03/09/2021 | 14:18



Ethereum foi o tipo de investimento com a melhor performance no mês de agosto. É o que aponta um levantamento realizado pelo buscador Yubb. A criptomoeda aparece na liderança entre opções de rendas fixa e variável, com valorização de 34,90%.

“Os criptoativos seguem no topo das melhores performances, com Ethereum e Bitcoin tendo rentabilidades bastante descoladas dos demais ativos no mês. Depois dessas criptomoedas, vieram os investimentos no exterior com rentabilidades positivas de IVVB11 e BDRX, o que mostra a importância de diversificar localmente e ter parte do patrimônio atrelada à economia americana”, explica Bernardo Pascowitch, fundador do Yubb.?

Para o especialista, a inflação continua sendo a vilã dos investidores, já que tanto IPCA quanto IGPM ficaram acima dos investimentos locais, e ter a rentabilidade abaixo da inflação significa perder poder de compra.

Outro tipo de investimento que deve ser olhado com atenção é a renda fixa. “Apesar de muita gente voltar a falar sobre isso com a subida dos juros, a rentabilidade dos títulos públicos e outros ativos foi abaixo da inflação. Índices como Ibovespa e IFIX, principalmente, sofreram bastante com o Risco Brasil cada vez maior em razão da conjuntura política. Resumidamente, diversificar nunca foi tão essencial para o investidor brasileiro”, conclui Pascowitch.

A seguir, confira o ranking completo de rentabilidade em agosto:

Tipo de Investimento Rentabilidade 1º Ethereum 34,90% 2º Bitcoin 14,26% 3º BDRX 2,28% 4º IVVB11 (S&P 500) 1,46% 5º IPCA-15 0,89% 6º IGPM 0,66% 7º Poupança antiga 0,50% 8º CDB banco médio 0,49% 9º CDI 0,41% 10º Tesouro Selic 0,39% 11º CDB banco grande 0,33% 12º Poupança nova 0,24% 13º DIVI -0,50% 14º Dólar -1,21% 15º Tesouro Pré-fixado -1,50% 16º Ouro -1,81% 17º Ibovespa -2,48% 18º IFIX -2,63% 19º Tesouro prefixado com juros -3,24% 20º Tesouro IPCA com juros -3,49% 21º SMLL -3,82% 22º Tesouro IPCA -4,20%