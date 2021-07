Biscoito para cachorro do Burger King pode ser comprado com Dogecoin

Da Redação, com assessoria

28/07/2021 | 11:48



No começo deste mês, chegou ao mercado o biscoito para cachorro do Burger King. A rede de fast food batizou o produto de Dogpper, oferecendo para os pets um sabor característico da marca: carne grelhada. Nesta terça-feira (27), por sua vez, a empresa anunciou uma novidade envolvendo o alimento. Agora, é possível comprá-lo com Dogecoin, criptomoeda nomeada a partir de um meme de um cão da raça Shiba Inu.

O biscoito para cachorro do Burger King pode ser adquirido pelo valor de 3 Dogecoins. E a transação é bem simples: basta o consumidor fazer a transferência de sua carteira digital para a carteira da rede. Ainda vale destacar que parte da venda do produto será destinada a ONGs que defendem a causa animal. São elas: Casa dos Bulls e Amigos de São Francisco.