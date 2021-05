Quantum Dot M550: nova smart TV da Toshiba chega a partir de R$ 4.899

Bianca Bellucci

20/05/2021 | 19:48



Após anunciar a volta da Toshiba ao Brasil, a Multilaser organizou um evento virtual com a imprensa nesta quinta-feira (20) para divulgar seu primeiro lançamento no País. A Quantum Dot M550 chega às prateleiras em duas versões: 55 polegadas (preço sugerido de R$ 4.899) e 65 polegadas (R$ 6.199). Ambas já podem ser adquiridas no e-commerce da marca. A seguir, confira mais detalhes sobre a linha.

Especificações

A única diferença entre os modelos da Quantum Dot M550 está no tamanho da tela. As outras especificações são similares. Os modelos vêm com tela de pontos quânticos, resolução 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels), 400 nits de brilho, frequência de 60 Hz e resposta em 8 milissegundos.

O processador é próprio da Toshiba. O CEVO 4K HDR é Quad-Core e promete transformar as imagens HD e Full HD o mais próximo possível do 4K. Já o conjunto Dolby Vision + Atmos pretende entregar imagens nítidas e áudio claro, respectivamente. No quesito som, é válido destacar que as televisões ainda vêm com uma speaker box embutida.

Design

A nova televisão da Toshiba chega com um visual livre de cabos, com fios que ficam escondidos atrás da TV. Aliado a isso, está o design com borda ultra-fina, que entrega um aproveitamento de 95% da tela.

O controle remoto da Quantum Dot M550, por sua vez, vem embutido com a assistente virtual Alexa, da Amazon. É possível acioná-la apertando um botão dedicado de microfone. Também existem teclas de acesso rápido para Netflix, YouTube, Amazon Prime Video e Claro.

Sistema operacional

A Quantum Dot M550 é equipada com um sistema operacional exclusivo da Toshiba no Brasil, batizado de VIDAA. A home é customizável, para ser montada de acordo com o gosto do usuário, sendo possível, em um primeiro momento, usar os aplicativos Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Claro, Facebook e Deezer. Entre 2021 e 2022, também serão adicionados Globoplay, Disney+, Apple TV+, Telecine Play e Spotify.

O sistema operacional ainda conta com um modo artístico. Chamado de VIDAA ART, oferece uma série de obras de pintores do mundo todo. Já a versão do VIDAA em aplicativo, disponível para Android e iOS, transforma o celular em controle do remoto, além de trazer teclado e touch para facilitar a navegação na TV.