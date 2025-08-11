SP registrou mais de 5 mil placas clonadas em junho e lacre precisa voltar, diz Nunes

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse nesta segunda-feira, 11, que no mês de junho, a cidade registrou mais de 5 mil ocorrências de placas clonadas. Ele voltou a cobrar do governo federal o retorno do lacre metálico para as placas de motocicletas.

"A gente teve aqui, só no mês de junho, 5.579 ocorrências de placas em motos, placas frias. Como hoje não tem mais a obrigatoriedade do lacre nas placas, tanto de todos os veículos, motos, carros, o que as pessoas estão fazendo? Adquirem na internet essas placas e tira o parafuso, tira a placa verdadeira e coloca ali uma placa falsa", afirmou Nunes.

Nunes e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) participaram na manhã desta segunda-feira, 11, da entrega das câmeras do programa Smart Sampa que serão acopladas em motos da Polícia Militar do Estado e da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Até então, havia apenas câmeras fixas.

Essas câmeras fazem a leitura das placas de veículos para identificar se a placa corresponde ao carro ou moto. O objetivo é identificar veículos roubados, placas clonadas e condutores foragidos.

Segundo Nunes, a tecnologia ajudará a combater a falsificação de placas e o crime organizado.

"A pessoa vai estar ali na moto, já vai fazer a leitura da placa na hora, daquele carro ou daquela moto que esteja correndo em rumo ou placa falsa, e vai poder fazer a abordagem na hora."

No início deste ano, a polícia encontrou ao menos dez placas falsas na casa de Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos, mulher conhecida como "Mainha do crime" e apontada pela polícia como financiadora de uma quadrilha que pratica roubos na capital. De acordo com a policia, o grupo estava envolvido na morte do ciclista o ciclista Victor Medrado, que pedalava em frente ao Parque do Povo.

Segundo ele, a Prefeitura de SP irá enviar um novo ofício ao Ministério dos Transportes cobrando o retorno do lacre. "Acho que a gente vai fazer uma nova cobrança, fazer o envio de mais um ofício, cobrando isso, porque é de suma importância."

Nunes também afirmou que o uso de placas falsas tem refletido no aumento de acidentes de trânsito no município. "A pessoa sabe que não vai receber multa, então não respeita a velocidade e a gente acaba gerando também uma série de situações de acidentes de trânsito aqui na nossa cidade."