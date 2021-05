Aprenda a desconectar dispositivos logados no Globoplay

Bianca Bellucci

É possível manter até cinco dispositivos logados no Globoplay, sendo que todos podem assistir simultaneamente ao conteúdo. No entanto, o proprietário da conta pode precisar remover um dos aparelhos conectados, seja para substituir por outro, seja para derrubar alguém que não deveria ter mais acesso. Se este é o seu caso, saiba que, em poucos cliques, dá para desconectar quantos aparelhos quiser. Aprenda a realizar o procedimento no tutorial abaixo.

1. Acesse o Globoplay. Dê um toque no avatar do seu perfil. Em seguida, aperte “Minha conta”.

2. Confirme o login digitando a senha da sua Conta Globo.

3. Desça a tela até encontrar “Sessões em dispositivos”. Para excluir uma conexão específica, vá até ela e selecione a lixeira. Se quiser apagar todos os dispositivos logados no Globoplay de uma vez, clique em “Desconectar todos”.

