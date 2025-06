Dupla de São Caetano disputará final no tênis de mesa neste domingo (22)

Após furar o quali, na última quinta-feira (19), os mesatenistas de São Caetano, Bruna Takahashi e Hugo Calderano, seguem 100% na chave de duplas mistas do WTT Star Contender de Ljubljana, na Eslovênia. O time foi à mesa duas vezes nesta sexta-feira (20), batendo a dupla alemã de Wim Verdonschot e Franziska Schreiner nas quartas de final por 3 sets a 0 (11/7, 12/10 e 11/8), e Yiu Kwan To e NG Wing Lam, de Hong Kong, por 3 sets a 2 (11/9, 11/4, 6/11, 6/11 e 11/6), nas semifinais.



Com o resultado, os atletas chegam juntos a uma final no circuito mundial pela primeira vez. A decisão acontece no domingo (22), frente à dupla cabeça de chave número 1 da competição, os sul-coreanos Jonghoon Lim e Yubin Shin, ainda sem horário definido.



Os atletas da região também estrearam na chave simples. Calderano, atual número 3 do ranking mundial, e não teve vida fácil contra o francês Flavien Coton, conseguindo um triunfo por 3 a 1, com parciais de 11/9, 9/11, 11/6 e 17/15. Agora, Hugo encara Kao Chang-Jui, de Taipei, nas oitavas de final.



Já na chave feminina, Bruna Takahashi teve uma vitória tranquila, também pela segunda rodada, contra a chinesa Shuhan Fan por 3 a 0, com parciais de 11/6, 11/8 e 11/7. Pela próxima fase, Bruna enfrenta Zhu Yuling, que representa Macau.