Modernização do HU de São Bernardo amplia assistência e espaço kids

Seguindo o compromisso de prestar atendimento humanizado na rede pública aos moradores de São Bernardo, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, avança nas obras de modernização do Hospital de Urgência (HU), situado na região central da cidade. Intervenções estruturais iniciadas em janeiro, a partir da abertura de Pronto-Socorro na unidade, já estão 70% concluídas. Investimentos destinados às equipes integram pacote para garantir melhor acolhimento aos usuários do serviço. O HU atende, em média, 1 mil pacientes todos os dias, na emergência e em internação clínica.

O prefeito Marcelo Lima destacou que, a partir da abertura do Pronto-Socorro no HU, no dia 1º de janeiro deste ano, e com o crescimento no volume de atendimentos, a Prefeitura iniciou processo de adequação e modernização estrutural da unidade. “A prioridade da gestão pública é assegurar o melhor cuidado, a melhor assistência ao paciente. Isso se faz avaliando de forma contínua os nossos serviços, as demandas e as necessidades do morador. Desde o acolhimento, esse trabalho precisa ser humanizado.”

Nesta etapa do projeto de modernização do HU, com recursos municipais, a Prefeitura destinou R$ 1,1 milhão para intervenções estruturais. Entre os destaques está a construção de novas salas para uso das equipes administrativas do hospital, no primeiro andar da unidade. Com isso, espaço foi liberado no pavimento térreo para ampliar a área de atendimentos de emergência, como um Espaço Kids. O acolhimento dos pacientes está recebendo melhorias com a instalação de novas cadeiras, do tipo longarina, bem como de equipamentos de televisão.

ESPAÇO KIDS - A humanização do serviço passa também pelos cuidados com as crianças. Neste processo de modernização do Hospital de Urgência de São Bernardo, espaço foi reservado para receber o público infantil. Brinquedoteca foi estruturada para os pacientes de pediatria do Pronto-Socorro, com desenhos para colorir e televisão destinada a animações e programação de interesse das crianças.

“Importante destacar que toda a ambientação deste novo espaço foi pensada em detalhes pela equipe gestora da unidade, priorizando cores, a ludicidade. São cuidados que humanizam o atendimento e contribuem para a qualidade do serviço que estas crianças, essas famílias, estão recebendo em nossa unidade hospitalar”, explicou o diretor de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde de São Bernardo, Romero Lima.





MAIS AVANÇOS – Desde a recepção até os andares dedicados à internação, as intervenções estruturais realizadas pela Prefeitura estão dando cara nova ao Hospital de Urgência. Manutenção está sendo feita em todos os leitos, o que inclui a reforma de banheiros, com a instalação de revestimentos que melhoram processo de higienização dos ambientes. Novos revestimentos também estão sendo colocados nas paredes dos quartos para preservar a estrutura hospitalar.

Os leitos de internação estão ganhando nova iluminação para melhorar o atendimento pelas equipes de enfermagem. “O que existia ali, em termos de iluminação, era insuficiente para a realização de procedimentos. Observamos e acolhemos essa e outras demandas dos profissionais para garantir a estrutura adequada ao trabalho”, detalhou Romero Lima.

A pintura interna de toda unidade faz parte do processo de revitalização do HU, bem como o polimento do piso térreo e a sinalização das áreas de recepção, com diferenciação de cores, para facilitar o acesso dos pacientes. Espaço de informações e orientações foi estruturado também para auxiliar os usuários do serviço.

Aspectos de segurança estão inseridos no projeto de modernização do Hospital de Urgência. O controle de entrada e saída de funcionários será reforçado com a ampliação do número de catracas – de dois para cinco equipamentos.

A previsão é que as intervenções desta fase do projeto sejam finalizadas até o mês de agosto deste ano.