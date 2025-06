Oliva quer selo ‘Pessoa com Autismo a Bordo’ em São Caetano

Na esteira do Dia do Orgulho Autista, celebrado em 18 de junho, quarta-feira, São Caetano pode dar mais um passo rumo à inclusão. O vereador César Oliva (PSD), líder de governo na Câmara, apresentou projeto que institui o selo “Pessoa com Autismo a Bordo”. O uso será opcional e voltado para veículos particulares que transportam pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). A proposta tem como objetivo tornar a identificação mais clara, promovendo abordagens mais empáticas e seguras por parte de agentes públicos e também da comunidade. Inspirado em experiências positivas de outras cidades, o legislador acredita que a novidade pode fortalecer as políticas de inclusão e acessibilidade em São Caetano e fazer a diferença no dia a dia de muitas famílias.

Bastidores

Saúde mental

E ainda na esteira da semana do Dia do Orgulho Autista, o vereador de Santo André Lucas Zacarias (PL-foto) apresentou projeto de lei que garante prioridade em atendimentos psicossociais, remotos ou presenciais, e de segurança às mães atípicas, que se dedicam integralmente ao cuidado de filhos com TEA (Transtorno do Espectro Autista). “Enfrentam sobrecarga emocional, abandono, falta de apoio e muitas vezes a violência. Chegou a hora do poder público cuidar de quem mais cuida”, justificou o parlamentar.

Xô, secadores

O Palmeiras fez a festa com a primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, ao superar o Al-Ahly por 2 a 0. E o prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), que não costuma comentar sobre futebol no seu perfil do Instagram, decidiu nesta quinta-feira (19) abrir uma exceção para provocar os torcedores rivais: “Dia ruim pros secadores: deu Verdão no Mundial! Parabéns! Vitória maiúscula, um pé na próxima fase e o sonho do bi cada vez mais vivo”, escreveu, deixando a formalidade de lado, e dando a entender que considera o de 1951 o primeiro título do tipo conquistado pelo clube.

Sob nova direção

O PL de Diadema agora tem novo comando. sob a presidência de David Monteiro de Mello. Uma vez definida a direção, o partido focará em se posicionar de forma mais ativa no cenário político local e em ampliar suas bases, visando tanto o pleito de 2026 quanto a eleição municipal em 2028. “’Chegamos com a missão de revitalizar o PL em Diadema, tornando-o um partido ainda mais próximo das pessoas e de suas necessidades reais. Temos a convicção de que a cidade merece mais, e estamos empenhados em construir propostas inovadoras, especialmente na valorização do funcionalismo público”, disse o mandatário, que substitui Marcos Michels, no cargo.

Desgarrado

Se o PT vive em um clima de paz com o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), isso é notório para qualquer pessoa que acompanhe política. Mas o vereador Ananias Andrade decidiu sair um pouco da curva em relação aos seus colegas de bancada e criticar, em suas redes sociais, a realização do Arraiá do Paço. Segundo o petista, o evento não valoriza os artistas locais e prejudica os comerciantes da cidade. “As quermesses, as paróquias, festas juninas nos bairros e bares da cidade acumulam prejuízos”, garantiu.

Love is in the air

E por falar em Marcelo Lima, o prefeito de São Bernardo foi nesta quinta às redes sociais por um motivo especial: celebrar o aniversário da mulher, a primeira-dama Zana Lima. “Feliz aniversário para o amor da minha vida, minha companheira que, além de esposa e mãe, trabalha muito pela nossa cidade e pelos que mais precisam Que Deus te abençoe. Te amo”, escreveu o podemista.