Balão cai em Santa Catarina e deixa ao menos 8 mortos

Um balão que transportava 21 pessoas caiu após pegar fogo em Santa Catarina, deixando, até o momento, 8 mortos neste sábado (21).

O acidente ocorreu no extremo sul do estado, no município de Praia Grande.

As causas da queda ainda estão sendo investigadas.

Os 13 sobreviventes, incluindo o piloto, foram encaminhados a hospitais da região pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu.

A Prefeitura de Praia Grande emitiu uma nota sobre o caso:

“A Prefeitura de Praia Grande manifesta sua solidariedade às famílias envolvidas no acidente com o balão ocorrido na manhã deste sábado, 21 de junho.”