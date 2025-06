Marcelo Lima garante entrega da ponte estaiada até fim do ano

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), garantiu nesta sexta-feira (20) a entrega da ponte estaiada do Piraporinha até o final do ano. Segundo o podemista, a mobilidade urbana e o fim do trânsito é compromisso assumido. Afirmou ainda que tem muitas obras e investimentos para a mobilidade da cidade.

"Vamos chegar até o fim do ano com a obra pronta. A ponte estaiada do Piraporinha vai deixar de ser sonho e logo vai virar realidade. Estamos trabalhando sem parar e, no fim do ano, entregaremos mais essa obra de mobilidade urbana para quem vive aqui", pontuou.

O Viaduto Estaiado Robert Kennedy terá 400 metros de extensão e será o primeiro nesses moldes na cidade. A estrutura conectará a Avenida Robert Kennedy ao futuro Corredor Marginal Ribeirão dos Couros, no bairro Jordanópolis.

O projeto objetiva facilitar o deslocamento entre os bairros Paulicéia e Taboão e aliviar o tráfego na Avenida Piraporinha, especialmente no cruzamento com a Robert Kennedy. Com a conclusão da obra, estima-se que cerca de 20 mil viagens diárias sejam beneficiadas.

A Prefeitura já projeta a construção de mais um Viaduto Estaiado, o qual deverá integrar a Avenida Lucas Nogueira Garcez com a Pereira Barreto. O objetivo é desafogar o tráfego de veículos no entorno do Paço. O projeto vai requerer investimento de R$ 200 milhões, que deve ser viabizado via financiamento do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).

ACESSO AO KM 16 DA ANCHIETA

O governo municipal fez alterações no modelo de segregação da pista da direita da Avenida Lions em direção do acesso ao Km 16 da Via Anchieta. Após entregar a obra na segunda-feira (17) à noite, poucas horas depois os balizadores da faixa já haviam sido arrancados. A Prefeitura recolocou os sinalizadores na noite de terça-feira e uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) passou a quarta-feira próximo ao acesso do km 16 para evitar que os equipamentos fossem retirados.

Entretanto, na quarta à noite os segregadores já não eram mais vistos na Avenida Lions e foram substituídos por tachões, que agora delimitam as faixas de tráfego.

