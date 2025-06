Hugo Calderano, de São Caetano, vai às quartas na Eslovênia e disputa Ouro

Hugo Calderano venceu o sul-coreano Kao Cheng-Jui em uma partida acirrada e se classificou para as quartas de final do WTT Star Contender de Liubliana, na Eslovênia, na manhã deste sábado (21).

Com parciais de 9/11, 11/8, 6/11, 11/5 e 11/9, o brasileiro venceu por 3 sets a 2.

Antes da disputa individual, na última sexta-feira (20), em estreia no torneio, Calderano e Bruna Takahashi superaram Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, de Hong Kong, garantindo uma vaga na final de duplas mistas do torneio.