Rio Grande da Serra. O sonho de fazer memória. Memorialistas vão à cidade. Prefeito promete presença. E muita coisa boa vai rolar...

Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra) – A escola masculina instalada em 26 de janeiro (de 1905) nesta localidade até agora não recebeu a mobília escolar; nem se falam dos objetos didáticos.

O ensino aqui...

Texto: Octavio David Filho

1938. A escolinha resistia, perto da Estação Rio Grande. Sua construção, em tábuas de madeira. Duas salas. Um alpendre voltado para a ponte do Rio Grande.

No entorno, diversas casas desapropriadas. Sobrou a escola, não atingida pelo nível da água da represa que subia.

Na frente, a Casa Amarela da família Castelucci, intacta, que resiste até hoje, formosa, referencial.

Minha tia Lavínia Figueiredo chegou a dar aulas na escolinha. Para seguir com os estudos, outra tia, Carolina, foi estudar no Alto da Serra (Paranapiacaba), o que era comum naqueles tempos praticamente iniciais do ensino nestas paragens.

Décadas depois, também a escolinha foi demolida. Em seu lugar, um terreno baldio. Mereceria uma placa com os dizeres: “O ensino de Rio Grande da Serra teve início aqui”.

MEMORIALISTAS EM RIO GRANDE DA SERRA

MEMORIALISTAS EM RIO GRANDE DA SERRA

O sétimo encontro

Data - 27 de junho, sexta-feira.

Local - Salão Nobre do Fundo Social de Solidariedade

Rua do Progresso, 700, Jardim Progresso – Centro.

14h – Recepção

14h15 – Abertura. Humberto Pastore, mestre de cerimônia. Saudação pelo prefeito Akira Auriani.

14h20 – Foto oficial do grupo.

14h30 – “A cidade no tempo de Icatuaçu”, com o violonista Robson Miguel

14h50 – “Planos da Memória na cidade”, com o secretário adjunto de Turismo, Cristopher Ferraz de Araújo.

15h – “A emancipação, uma pesquisa em andamento”, com o jornalista Roberto Nascimento.

15h20 – “Assim surgiu a Represa Billings”, com o memorialista Octávio David Filho

15h40 – “Histórias que o vento não levou”, com o pesquisador Dario Belo.

16h – Intervalo para o café. Vai ter bolo e pães de metro.

16h25 – “Doutora Gisela Leonor Saar, um curta-metragem”, com roteiro e direção de Billy Bartholomeu

16h55 – Encerramento.

NAS ONDAS DO RÁDIO

O Rei da Embolada.

Manuel Araujo.

Uma longa entrevista.

Nas Quebradas do Sertão.

Agora revivida...

Manuel Pereira de Araújo, pernambucano nascido em 1913 no Cabo de Santo Agostinho, passou toda a infância e juventude na cidade do Recife.

Foi lá, na capital, que conheceu o cantor de emboladas reverenciado em todo o Nordeste, Minona Carneiro, de quem aprendeu o estilo de música do qual se tornaria um dos maiores divulgadores no Sul e Sudeste, a embolada.

Iniciou-se na vida artística ao ingressar no Exército em 1930 e foi removido para o Rio de Janeiro quando eclodiu a chamada Revolução de 30 que depôs Washington Luís e abriu caminho para Getúlio Vargas impor-se no Poder durante 15 anos.

Dando baixa no Exército, permaneceu no Rio de Janeiro onde passou a cantar em bares e cabarés para não passar fome.

Virou uma atração na vida noturna carioca e de lá para os discos, para o rádio e o cinema foi um pulinho.

Assim nasceu uma das lendas da autêntica MPB, o “ rei da embolada” Manezinho Araújo.

Falecido em São Paulo em 1993, pouco antes de morrer ele esteve na Rádio Bandeirantes onde deu uma longa entrevista no programa “Nas Quebradas do Sertão” dos irmãos Expedito e Amorim Filho e cantou vários de seus estrondosos sucessos.

No programa “Memória” deste final de semana a entrevista completa.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 21 de junho de 1975 – Edição 2778

DESTAQUE – Inaugurado ontem (20-6-1975) o terminal de cimento da Ciminas: Avenida dos Estados, em Santo André.

NA DIVISA – Em construção a nova ponte da Rua Afonsina, principal via de ligação entre Santo André e São Bernardo na área de Rudge Ramos.

MOVIMENTO SINDICAL – Estado de greve da Fundição Paulicéia, em Santo André.

EM 21 DE JUNHO DE...

1905 – Do correspondente do Estadão no Alto da Serra (Paranapiacaba, 22) – Devido à greve de Santos, houve algum atraso de mercadorias por parte da estrada, que tem mantido o tráfego de trens quase paralisado.

Felizmente, hoje está completamente restabelecido, funcionando todos os trens de passageiros e mercadorias.

Em excursão a São Paulo, o Fluminense do Rio vence o São Paulo Athletic por 3 a 0. O jogo foi disputado no campo do Velódromo Paulistano, na Rua da Consolação.

1955 – Iniciadas as obras da avenida marginal ao Rio Tietê, na interligação das rodovias Dutra, Anhanguera e Bandeirantes.

Pelo Torneio Charles Miller, Corinthians 2 (gols de Claudio e Luizinho), Palmeiras 1 (gol de Ney). Jogo noturno, no Pacaembu.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Analândia, Cedral e Iacri.

Em Santa Catarina, aniversariam: Ilhota, Imbituba. Nova Veneza, Rio Fortuna e Santa Cecília

Hoje é também o aniversário de Crato (CE), Ouro Branco (AL) e São Pedro do Piauí.

HOJE

Dia Mundial do Yoga

Dia Mundial do Skate

Dia do Intelectual

Dia do Profissional de Mídia

Dia do Aperto de Mão

Dia Universal Olímpico

Dia Nacional do Controle da Asma.

Começa o Inverno

São Luiz Gonzaga

21 de junho

Itália, 1568 – 1591. Morto aos 23 anos de idade, é o patrono da juventude. Seu corpo repousa na igreja de Santo Inácio, em Roma.

Ilustração – Vatican News