Estatuto da Vítima é tema de livro que promotora de Justiça lança em agosto

Num País em que os casos de violação de direitos de vítimas se acumulam, nasce uma iniciativa com resposta estatal, preventiva e protetiva capaz de reduzir e até de evitar o ciclo de vitimização e de revitimização. Este é o bojo do livro “Estatuto da Vítima”, com comentários e recomendações de autores do anteprojeto e de especialistas que abordam os desafios do texto 3.890/2020, aprovado no fim de 2024 na Câmara dos Deputados e que segue em tramitação no Senado Federal. De autoria da presidente do Instituto Brasileiro de Atenção e Proteção Integral às Vítimas (Pró-Vítima), a promotora de Justiça (MP-SP) Celeste Leite dos Santos, a obra será lançada oficialmente em agosto. A pré-venda está disponível pela Editora Nova Práxis, com frete grátis.



O livro “Estatuto da Vítima” se alinha a legislações de países desenvolvidos e normatiza condições efetivas, acessíveis e ágeis de apoio a vítimas de crimes, de acidentes, de calamidades públicas e de desastres naturais. A publicação defende a interconexão de diferentes setores de políticas públicas - Saúde, Assistência Social, Educação, Segurança e Justiça -, para que o atendimento ideal às vítimas e às suas famílias no Brasil seja uma realidade, com direito, inclusive, à indenização e a outras formas de reparação e de compensação pelos danos sofridos.



Organizado pela presidente do Pró-Vítima, o título traz a contribuição de especialistas de diversas áreas, como Direito, Medicina, Psicologia, Serviço Social e Segurança Pública. Nos textos, os coautores refletem a matriz multidisciplinar do próprio Projeto de Lei (PL) 3.890/2020, oferecendo ao leitor recomendações e soluções integradas, essenciais à instituição do Estatuto no Brasil.



Integrantes do Pró-Vítima elaboraram o anteprojeto do Estatuto da Vítima e o encaminharam ao Congresso Nacional, em 2020. Desde então, a matéria tramitava na Câmara dos Deputados. Em dezembro do ano passado, o texto foi colocado em pauta, em caráter de urgência, e aprovado em Plenário. Agora, segue em apreciação no Senado Federal. Caso seja aprovado, o PL parte para sanção presidencial.



Tarde de Autógrafos na PUC-SP



Com entrada franca, o lançamento oficial do livro “Estatuto da Vítima” está marcado para 14/8 (quinta-feira), às 12h, na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo (rua Monte Alegre, 984, sala 333 - Perdizes). O título é recomendado a gestores, magistrados, advogados, médicos, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, socorristas, policiais, bem como a organizações que atendem vítimas e à sociedade civil em geral:



“O livro (‘Estatuto da Vítima’) é mais um instrumento que colabora com o enriquecimento do próprio Estatuto da Vítima, que avançou na Câmara dos Deputados, quatro anos após ter sido protocolado. A obra é o registro da esperança por avanços significativos na proteção e no apoio de quem mais precisa. Trata-se de conquista histórica para os direitos das vítimas de crimes, de acidentes, de calamidades e de epidemias no País”, reforça Celeste.