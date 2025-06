Andreenses na defesa dos valores católicos

A Câmara de Santo André agora conta com a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana, iniciativa do vereador Marcos Pinchiari (MDB), que também assume a presidência do grupo. A proposta tem como foco principal a defesa dos princípios éticos, morais e doutrinários da Igreja Católica — instituição que, segundo o parlamentar, exerce papel fundamental na formação cultural e social do povo brasileiro. Composta também pelos vereadores Fábio Lopes (Cidadania), Daniel Buissa (Podemos) e William Lago (PL), a Frente se propõe a acompanhar de perto os projetos municipais que possam entrar em conflito com os valores católicos. Além disso, pretende atuar como um canal ativo de divulgação de temas ligados à Igreja, sempre de olhos nas iniciativas alinhadas à sua doutrina.