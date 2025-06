Ribeirão Pires segue com 2º Encontro de Motorhomes com festa junina

Teve início na tarde da última quinta-feira (19) o 2º Encontro de Motorhomes de Ribeirão Pires, que segue até o domingo (22), reunindo amantes do campismo, da boa música e das tradições juninas no espaço da Igreja Nossa Senhora do Pilar, no bairro Pilar Velho. Com entrada solidária – mediante a doação de 2 kg de alimento não perecível ou ração para pets –, o evento oferece atrações para toda a família.

A abertura oficial aconteceu às 17h, com a chegada dos primeiros veículos ao espaço especialmente preparado para a edição deste ano, que recebeu mais de 100 inscrições de motorhomes de diferentes regiões. A área conta ainda com espaço para barracas, food trucks, chope artesanal, fogueira comunitária e ambientes pet friendly.

A programação segue nesta sexta-feira (20) com show da banda Mr. Adams, às 19h. O sábado (21) será o dia mais movimentado, com início às 13h com Adriano Damas e, em seguida, apresentação da banda Ezageraldo’s. Às 17h, acontece a tradicional quadrilha junina e, às 19h, a banda Déjà Groove encerra a noite.

No domingo (22), o evento se despede dos participantes com encerramento oficial às 17h, quando os motorhomes partem rumo a novos destinos. Além das atrações musicais, o encontro valoriza a cultura local, promove ações sustentáveis e incentiva a solidariedade.