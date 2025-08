Casal morre após acidente de moto em Santo André

A Polícia Militar foi acionada na madrugada deste sábado (2) para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Melo, em Santo André.

Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), um homem de 35 anos e uma mulher de 30 foram encontrados caídos ao lado de uma motocicleta.

Equipes do Samu constataram a morte das vítimas ainda no local. A perícia foi acionada, e os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal).

O caso foi registrado como morte suspeita no 6º Distrito Policial de Santo André. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente.