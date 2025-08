Bosque do Povo, em São Caetano, terá encontro de carros antigos e fora de linha no domingo

No próximo domingo (3), das 8h às 14h, acontece nova edição do evento Bosque Old Cars, a exposição mensal de carros antigos e customizados de São Caetano do Sul. Cerca de 200 veículos, de clubes automotivos e de expositores independentes, participam da atividade, que ocorre tradicionalmente no Bosque do Povo (Parque Municipal José Alves dos Reis): Estrada das Lágrimas, 320, bairro São José, em São Caetano.

A entrada é solidária: público visitante e expositor contribuem com alimentos não perecíveis. O encontro é realizado pela Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio cultural de Foca’s Film - Insulfilm e Envelopamento, e da Federação Paulista de Antigomobilismo, no primeiro domingo de cada mês.

Aberto ao público de todas as idades, o Bosque Old Cars oferece também atrações artísticas, mercado de pulgas (miniaturas, autopeças, artigos de vestuário e outros produtos temáticos) e food trucks, com lanches diversos, hambúrgueres, cachorros-quentes, pasteis, mini pizzas, churrasco, variados tipos de doces e chopes artesanais.

Para participar do Bosque Old Cars como expositor não é preciso fazer inscrição, basta apresentar veículo com, pelo menos, 30 anos de fabricação, ou fora de linha, e levar alimentos não perecíveis. Recomenda-se comparecer ao local com antecedência para checar com a organização, conforme a categoria do automóvel (marca, ano e modelo), o local para estacionar.

Serviço

Bosque Old Cars

Data: 3 de agosto, domingo, das 8h às 14h

Local: Bosque do Povo (Estrada das Lágrimas, 320, bairro São José, São Caetano do Sul)

Entrada: alimentos não perecíveis (atenção ao prazo de validade)

Classificação etária: livre

Realização: Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura

