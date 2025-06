Veja o obituário do Grande ABC deste dia 21 de junho de 2025

SANTO ANDRÉ

José Garcia Ruiz, 97. Natural de Sorocaba (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Alcino Augusto Vaz, 92. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 16. Jardim da Colina.

Farid Nasser Chedid, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Iraci de Oliveira Martins, 84. Natural de Bento de Abreu (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Zoraide Giavaroti dos Santos, 84. Natural de Santa Adélia (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Lúcia Bariani, 79. Natural de Goiânia (Goiás). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério do Morumbi, em São Paulo.

Francisco Neto de Araújo, 78. Natural de Coronel Ezequiel (Rio Grande do Norte). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Chinezi, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 16. Memorial Planalto.

Janice Orcelina Roberto, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Holga do Nascimento Carpinelli, 51. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Corretora de imóveis. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Carlos Vilani, 95. Natural de Taquaritinga (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Dirce dos Santos Piccoli, 89. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Virginia Irene Jordão Dantas, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Cemitério dos Casas.

José Assis da Silva, 73. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Dia 16. Cemitério do Baeta.

Cida Carlos de Almeida, 71. Natural de Avaré (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Pedro Paulo Bertolini, 66. Natural de São Bernardo. Residia em Indaiatuba (SP). Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Aparecida Oquete Amorim, 95. Natural de Santa Roa do Viterbo (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Di 16. Jardim da Colina.

Nair Lucca, 88. Natural de Pedregulho (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 16. Memorial Planalto.

Diva Gueretta Diniz, 94. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Sônia Raquel Mangili Bettoni, 78. Natural de Anápolis (Goiás). Residia no bairro Boa Vista, em Mauá. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Luciana Cândida dos Reis, 92. Natural de Berilo (Minas Gerais). Residia no Jardim Olinda. Dia 16, em Diadema. Cemitério São Luiz, na Capital.

Salomão Oliveira Lima, 85. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no bairro Eldorado. Dia 16. Vale da Paz.

Hélio Carlos de Oliveira, 74. Natural de Campos Gerais (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Francisco de Souza, 74. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 16. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Maurisa Inácio da Silva, 57. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

João Evangelista dos Santos Filho, 56. Natural de Maragogipe (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoel José de Freitas Filho, 51. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Sergio Braga, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.