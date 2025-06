Estado faz quase 50 mil atendimentos voltados à saúde mental dos servidores

As prefeituras do Grande ABC e o governo do Estado adotam uma série de medidas voltadas à saúde mental de alunos e professores. As ações visam não apenas oferecer suporte emocional às comunidades escolares, mas também fortalecer políticas públicas de prevenção à violência no ambiente educacional, promovendo um clima mais seguro e acolhedor nas redes estadual e municipal de ensino.

Em âmbitos estadual e municipal, o poder público investe em equipes multidisciplinares nas escolas e na imple-mentação de protocolos de atendimento psicológico emergencial. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que acompanha diariamente a rotina das escolas estaduais por meio do Programa para Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva-SP), que ‘contribui para a garantia de um ambiente de aprendizagem colaborativo, solidário e acolhedor’.

A Pasta atua em duas frentes, com os programas Psicólogos nas Escolas e o Viva Bem, este voltado exclusivamente ao acolhimento dos profissionais da rede estadual. A iniciativa oferece teleatendimento psicológico e psiquiátrico gratuito. Desde seu lançamento, em dezembro de 2024, até o início de maio deste ano, cerca de 45 mil servidores foram atendidos por psicólogos e outros 2,8 mil passaram por atendimento psiquiátrico especializado no período.

Para o Psicólogos nas Escolas, o Estado disponibiliza 667 profissionais ao atendimento presencial nas unidades escolares. “O foco é a promoção da saúde mental e das habilidades socioemocionais dos estudantes, com ações preventivas, dinâmicas de grupo, escuta qualificada e, quando necessário, encaminhamentos à rede protetiva”, destacou a secretaria estadual.

GRANDE ABC

A Prefeitura de São Caetano afirmou que trata com seriedade e atenção todas as situações que envolvem o bem-estar e a saúde emocional dos estudantes da rede municipal. “O combate ao bullying é amplamente abordado por meio de ações integradas à rotina pedagógica. As escolas desenvolvem ações contínuas de conscientização, prevenção e acolhimento, com atividades que promovem o respeito às diferenças, o fortalecimento da empatia e a valorização da convivência saudável. Em casos específicos, os alunos são encaminhados para acompanhamento psicossocial, por meio da articulação entre as secretarias de Educação e Saúde”, afirmou.

O governo são-caetanense ainda promove projetos de mediação de conflitos e de comunicação não violenta, além de aula de educação socioemocional na matriz curricular. Outra iniciativa da Prefeituta de São Caetano é o projeto Cuca Legal, voltado à promoção da saúde mental dos profissionais da educação.

Em Santo André, a Pasta de Educação desenvolve ações de combate ao bullying por intermédio de PPPs (Projetos Políticos Pedagógicos), alinhando suas práticas às legislações nacional e municipal. A abordagem visa à prevenção e ao enfrentamento integral da violência no ambiente escolar.

A Educação de Santo André instituiu o Protocolo Municipal de Enfrentamento ao Bullying em todas as escolas da rede municipal, com projetos anuais para prevenir e combater qualquer tipo de violência, incluindo a intimidação sistemática. O município disponibiliza ainda canais de Denúncia, programa de acolhimento e responsabilização, com adoção de abordagem responsiva, bem como registro e encaminhamento.

A Secretaria de Educação de Ribeirão Pires informou que tem desenvolvido ações voltadas à promoção da saúde mental nas escolas e à prevenção de situações como o bullying e outros tipos de violência no ambiente escolar.

“Entre os projetos estão ações de conscientização sobre o respeito às diversidades, campanhas educativas, rodas de conversa, palestras e atividades que promovem empatia, escuta ativa e a cultura da paz. Além disso, as escolas trabalham a temática do bullying de forma transversal, inserida nos projetos pedagógicos e nas atividades do cotidiano escolar”, afirmou a gestão de Ribeirão, que conta com equipes compostas por psicólogo e assistente social. Já para os professores o tema é trabalhado no HAP (Horário de Aperfeiçoamento Profissional).

Rio Grande da Serra trabalha atividades anti-bullying, uma vez que todas as unidades escolares são pertencentes à educação infantil. “A supervisão pedagógica tem aberto diálogo junto as dirigentes e coordenadores pedagógicos da rede, para manter alinhadas as práticas e projetos oferecidos pela Secretaria de Educação”, afirmou a Prefeitura.

São Bernardo disponibiliza psicólogos na Equipe de Orientação Técnica, que atende as demandas das escolas, conforme a necessidade apontada pela unidade. Diadema conta com o Núcleo Social, que oferece atendimentos realizados por assistentes sociais e psicólogas, com abordagem institucional e interdisciplinar. O trabalho envolve a comunidade escolar, buscando identificar os desafios e propondo, de forma colaborativa, estratégias de intervenção.

As ações vêm ao encontro da campanha do Diário, Nossa Saúde Mental, que visa fomentar o debate do tema na região.